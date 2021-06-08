فرح في طهران

إسرائيل هيوم

بقلم: ايال زيسر

ليس فقط في إسرائيل يتابعون باهتمام التطورات السياسية، بل وأيضا في العالم العربي المحيط بنا. ففي العقد الأخير أصبحت إسرائيل لاعبا إقليميا ذا قوة ومكانة، تملي خطى الأحداث في المنطقة كلها – وعلى الأقل ذات تأثير حقيقي عليها – ولا تنجر مثلما في الماضي وراء املاءات الجيران وافعالهم.

يخيل أن العالم العربي صمت صمتا مطبقا في ضوء التقلبات السياسية في إسرائيل، ولم يظهر فرح أو شماتة، كما لا يشعر المرء بتوقع أو أمل في التغيير.

وبالأساس يظهر تعب من الدراما، عدم فهم لجوهر اللعبة السياسية في الديمقراطية، ولكن الأهم – يبدو قلق معين في ضوء الشلل الذي ألم بإسرائيل والاحتمال في أن تغير هذه الاتجاه.

ليس سرا أن معظم الدول العربية، ولا سيما شركاء إسرائيل في اتفاقات ابراهيم، يرون فيها حليفا في الصراع الذي يديرونه تجاه التهديد الإيراني، وكمن يمكنها أن تساعدهم في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي الذي يضمن مستقبلهم ومستقبل المنطقة كلها.

من المهم أن نذكر بانهم لا يولون أهمية زائدة للموضوع الفلسطيني، وفي أقصى الأحوال يرون فيه مصدر ازعاج ينبغي ابقاؤه على “نار هادئة” والاجتهاد الا يشتعل ويفرض نفسه على جدول اعمالهم.

إسرائيل قوية ومستقرة هي إذن مصلحة دول عربية عديدة، حتى لو لم يعترفوا بذلك علنا. فقد رأوا في الحكومة في إسرائيل على مدى العقد الأخير شريكا مستقرا، وأكثر من ذلك – حليفا ناجعا، ينسجم معهم في رؤية الواقع الاقليمي ومصمم على ان يتجند ويقود صراعا عنيدا مع التهديد القادم من جهة إيران.

فضلا عن ذلك، فانهم جميعهم يتذكرون الرئيس المصري انور السادات الذي طلب منه رجاله في ليل الانتخابات في إسرائيل في حزيران 1981 ان يتصل ويهنئ “رئيس الوزراء التالي”، شمعون بيرس، بمناسبة فوزه. غير أن السادات فضل أن يذهب الى النوم وفي الغداة بعث بتهانيه الحارة لمناحيم بيغن، شريكه في اتفاق السلام، الذي فضله على شمعون بيرس. أحد لا يقفز رأسا لتهنئة المنجز.

مقابل الصمت الذي هبط على العالم العربي، في طهران يوجد فرح وبهجة. الإيرانيون لم ينتظروا بل سارعوا الى الإعلان من على كل منصة “بنهاية عهد نتنياهو”، وعلى حد قول وزير الخارجية ظريف: “مثل ترامب قبله، نتنياهو ينزل الآن عن مسرح التاريخ في الوقت الذي يبقى فيه نظام آيات الله في إيران.

في طهران مقتنعون بان النجوم ستترتب من الآن فصاعدا وفقا لاماني قلوبهم. بداية انصرف ترامب الذي فرض عقوبات شديدة على إيران ودفع اقتصادها الى التدهور، وبعد ذلك جاء بايدن الذي يسعى إلى التوصل الى اتفاق يعزز إيران دون أن تضطر هذه للتخلي عن تطلعاتها والخروج عن طريقها. والآن كفيل نتنياهو هو الآخر ان ينزل عن المسرح ، بعد عقد في اثنائه قاد صراعا ناجعا دون هوادة ضدها في الساحة الاقليمية وفي الساحة الدولية.

هذا واقع مريح لإيران، التي تستعد للمعركة على العراق بعد الانسحاب الأميركي المرتقب منه، لتعزيز قبضتها في سورية وفي لبنان واطلاق اذرعها الى غزة ايضا.

في ضوء كل هذا، لا غرو أنهم في العالم العربي يأملون بان الاستقرار سيعود الى إسرائيل، وان هذه ستواصل التعاون معهم كي تعالج مشاكل المنطقة.