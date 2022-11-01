فرديناند: رونالدو يحترم نيفيل لكن العلاقة بينهما انقطعت

علق نجم مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند، على العلاقة المتوترة بين مهاجم الفريق الحالي كريستيانو رونالدو، والنجم السابق غاري نيفيل.
وكان رونالدو قد تجاهل مصافحة نيفيل قبل المباراة ضد وست هام، بسبب الانتقادات التي يوجهها له.
وقال فرديناند: “لا أعتقد أن كريستيانو سيرد إذا اتصل به غاري نيفيل. واعتقد ان الأمر انتهى بالنسبة له مع نيفيل”.
وأضاف: “من ناحيتي، ردي كان سيكون مختلفا: ربما كنت سأذهب وأصافحه وأقول له: أنت تتحدث كثيرا، سأراك لاحقا ثم سأذهب”.
لكنه اعتبر ان رونالدو يحترم غاري، فقد كانا زميلين في الفريق”.
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المصدر (السبورت)