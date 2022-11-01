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فرديناند: رونالدو يحترم نيفيل لكن العلاقة بينهما انقطعت

1:30 م2022-11-01
فرديناند
فرديناند

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علق نجم ​مانشستر يونايتد​ السابق، ​ريو فرديناند​، على العلاقة المتوترة بين مهاجم الفريق الحالي ​كريستيانو رونالدو​، والنجم السابق ​غاري نيفيل​.

وكان رونالدو قد تجاهل مصافحة نيفيل قبل المباراة ضد وست هام، بسبب الانتقادات التي يوجهها له.
وقال فرديناند: “لا أعتقد أن كريستيانو سيرد إذا اتصل به غاري نيفيل. واعتقد ان الأمر انتهى بالنسبة له مع نيفيل”.
وأضاف: “من ناحيتي، ردي كان سيكون مختلفا: ربما كنت سأذهب وأصافحه وأقول له: أنت تتحدث كثيرا، سأراك لاحقا ثم سأذهب”.
لكنه اعتبر ان رونالدو يحترم غاري، فقد كانا زميلين في الفريق”.

  • المصدر (السبورت)

1:30 م2022-11-01
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