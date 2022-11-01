فرديناند: رونالدو يحترم نيفيل لكن العلاقة بينهما انقطعت

علق نجم ​مانشستر يونايتد​ السابق، ​ريو فرديناند​، على العلاقة المتوترة بين مهاجم الفريق الحالي ​كريستيانو رونالدو​، والنجم السابق ​غاري نيفيل​.

وكان رونالدو قد تجاهل مصافحة نيفيل قبل المباراة ضد وست هام، بسبب الانتقادات التي يوجهها له.

وقال فرديناند: “لا أعتقد أن كريستيانو سيرد إذا اتصل به غاري نيفيل. واعتقد ان الأمر انتهى بالنسبة له مع نيفيل”.

وأضاف: “من ناحيتي، ردي كان سيكون مختلفا: ربما كنت سأذهب وأصافحه وأقول له: أنت تتحدث كثيرا، سأراك لاحقا ثم سأذهب”.

لكنه اعتبر ان رونالدو يحترم غاري، فقد كانا زميلين في الفريق”.