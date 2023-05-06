فرسان الأردن يفتتح مشواره في “النخبة العربية” بالفوز

عمان- الغد- حقق فريق فرسان الأردن، فوزه الأول في بطولة كأس النخبة العربية للناشئين بكرة القدم المقامة في دبي، بتغلبه أمس على المريخية القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت بعثة نادي فرسان الاردن قد غادرت إلى دبي يوم الأربعاء، للمشاركة في البطولة، بعد تلقيه الدعوة ممثلاً رئيسياً عن الاردن بصفته بطلاً لدوري المحترفين تحت سن 15 عاما.

وتقام البطولة بتنظيم من نادي النصر الإماراتي، وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة دلتا الرياضية، وتختتم بعد غد الإثنين، وتقام المباريات على ملعب نادي النصر في دبي، و يشارك في البطولة أبرز الأندية العربية من الكويت وقطر ولبنان والسعودية والإمارات وتونس.

وفي حفل القرعة الذي أقامته اللجنة المنظمة يوم الاربعاء أوقعت القرعة فرسان الاردن الى جانب نادي النصر الكويتي، نادي المريخية القطري ونادي دبي سيتي