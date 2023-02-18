“فرسان الأمن العام” يتأهلون لكأس العالم لالتقاط الأوتاد

خطف فرسان الأمن العام بطاقة التأهل الى بطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد والتي ستقام خلال شهر آب من العام الجاري في جنوب إفريقيا .

وحقق فرسان الأمن العام نتائج لافتة في تصفيات المجموعة الثالثة من كأس العالم والتي أقيمت في لاهور الباكستانية وضمت منتخبات (باكستان ، ايران ، سوريا ، ليبيا ، بيلاروسيا والاردن).

وحصد الفارس حسام الخزاعلة المركز الاول في فعالية فردي الرمح والمركز الأول ضمن فعالية القطع والحلقات واحتصل على جائزة افضل فارس في البطولة.

وجاء الفريق بالمركز الثاني في المجموع العام في مختلف فعاليات البطولة بعد نتائج متميزة ومراكز متقدمة حققها فرسان فريق الأمن العام وبمجموع عام (517) نقطة خلف المنتخب الباكستاني المضيف .

ويُعد فريق الأمن العام الفريق الوحيد الذي يمثل المملكة الاردنية الهاشمية في هذه الرياضة ، والحائز على المراكز الاولى في العديد من البطولات الدولية .

وشاركت مديرية الامن العام في البطولة بوفد ترأسه العقيد الدكتور محمد الزوايدة ، وعضوية المقدم محمد العدوان ، مدرب الفريق الملازم ثانٍ يوسف شتيات ، والفرسان (حسام الخزاعلة ، عبدالوهاب الجراح ، أحمد السرحان ، عمر سالم ، ادحيم الفاعوري) .