فرستابن الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة في موسم الفورمولا 1

أبوظبي – سجل ماكس فرستابن سائق رد بول أسرع لفة في التجارب الحرة الأخيرة في موسم بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات بعدما منع مرسيدس البطل من مواصلة الهيمنة في أبوظبي.

وقطع السائق الهولندي البالغ عمره 22 عاما، والفائز بسباق البرازيل منذ أسبوعين، مسافة حلبة ياس مارينا البالغ طولها 5.5 كيلومتر في دقيقة واحدة و36.566 ثانية.

وجاء لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات وسائق مرسيدس في المركز الثاني متأخرا بفارق 0.074 ثانية عن فرستابن بينما احتل الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثالث لكنه سينطلق من المؤخرة يوم الأحد.

وكان السائق الفنلندي، الذي سيخضع للعقوبة بسبب تجاوز عدد مرات تغيير وحدة الطاقة، الأسرع في التجارب الحرة يوم الجمعة لكنه جاء ثالثا يوم السبت وبفارق 0.015 ثانية عن زميله هاميلتون.

واحتل ألكسندر ألبون سائق رد بول المركز الرابع متقدما على ثنائي فيراري المكون من سيباستيان فيتل وشارل لوكلير فيما جاء سيرجيو بيريز سائق ريسنج بوينت في المركز السابع.

واحتل دانييل ريتشياردو سائق رينو المركز الثامن متفوقا على كارلوس ساينز سائق مكلارين وبيير جاسلي سائق تورو روسو. – (رويترز)