فرصة سانحة حيال غزة

يديعوت آحرونوت

بقلم: غادي شماني 23/6/2021

خلقت حملة “حارس الاسوار” فرصة لتغيير قواعد اللعب في قطاع غزة. بعد سنوات اتخذت فيها إسرائيل سياسة فاشلة اتاحت تعزيز حماس والجهاد الإسلامي، باسم الحاجة للتركيز على ابعاد التهديد الإيراني، تلقينا إيران على الاسيجة في غزة. فخطأ محمد ضيف ويحيى السنوار إذ قررا إطلاق الصواريخ في يوم القدس مثله كمثل الصدمة التي تجعل الضفدع الذي لا يفهم بانه يموت طبخا يقفز الى خارج الماء الساخن، قبل ثوان قليلة من فقدان الوعي.

لقد عمل الجيش الإسرائيلي على نحو ممتاز في الحملة ووجه لحماس ضربة قاسية. حتى لو كان زعماء حماس يروون لانفسهم قصة اخرى، فانهم يعرفون الحقيقة. ردود الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة والقرار بضرب حماس على خروقات لم تنل في الماضي ردا مناسبا صحيحة هي ايضا، ومن المهم مواصلة هذا الخط بل وتصعيده إلى احباطات مركزة لخلايا إطلاق البالونات، حتى بثمن جولات قتالية أخرى، إلى أن تثبت الرسالة بان سكان الجنوب لن يواصلوا كونهم رهائن في أيدي منظمات المقاومة الفلسطينية في القطاع. الدرجة التالية – احتلال غزة والسيطرة عليها على مدى سنين الأمر الذي سيكون مطلوبا من أجل تدمير البنى التحتية في القطاع – اشكالي وإجمالي نواقصه أكبر من فضائله.

ان استخدام قوة عسكرية، ناجعة وذكية مهما كان، لا يمكنه أن يحقق ثمار هدوء واستقرار على مدى الزمن إلا إذا كان يترافق وعمل سياسي صحيح ومتمم. أما إنجاز قليل في تثبيت الهدوء في الجنوب وعدم إعادة المواطنين لعائلاتهم وجثماني الجنديين، حتى لو كان مطلوبا لذلك زمن وانفجارات لجولات قتالية أخرى فسيعد كضعف إسرائيلي، ويدعو إلى المشاكل في جبهات أخرى أيضا.

إن الجهد لتثبيت الهدوء في غزة يوجد الآن في الملعب السياسي. واعمار غزة هو شرط مهم لتثبيت تهدئة لمدى طويل. على إسرائيل أن تتجند لان تدعم من خلال الأميركيين بلورة ائتلاف مع دول المنطقة يسمح لاعمار غزة، تحت رقابة وثيقة تقلص توجيه المقدرات للتعاظم العسكري للمنظمات الفلسطينية.

نجاح مثل هذه الخطوة متعلقة كثيرا بالموقف من عناصر الصيغة الاخرى من اجل تعطيل أسباب الاشتعال التي تحاول حماس عزوه لنفسها. أولها هو الحرم: من اجل سحبه من الذخر الدعائي هذا ينبغي تجديد الوضع الراهن، المساعدة في عودة السيطرة الأردنية في الحرم والمعالجة بيد قاسية للمتطرفين كائنا من كان. مشاركة المغرب، الذي يوجد في علاقات طيبة مع الاطراف ومسؤول عن موضوع القدس في الجامعة العربية يمكنها ان تساهم في التهدئة هي ايضا. كما ينبغي اشراك زعماء دينيين معتدلين للجلوس معا يهودا، ومسلمين ومسيحيين لنقل رسائل التهدئة والسلام. العنصر الثاني هو السلطة الفلسطينية. على إسرائيل أن تدعم الجهد الأميركي – المصري لعودتها بالتدريج الى قطاع غزة، بداية في المعابر من إسرائيل إلى القطاع وفي معبر رفح من جديد، مع قدرة فحص متطورة، ليس موجودة اليوم في الجانب المصري ورقابة دولية، بشفافية في الإسرائيلي وفي الزمن الحقيقي في المعبر الفلسطيني، مثلما كان حتى سيطرة حماس على القطاع. كي تتمكن السلطة من أن تأخذ بالتدريج المسؤولية عن ادارة القطاع ينبغي تعزيزها في عناصر مدنية واقتصادية، السماح لقوات امنها بالعمل والامتناع عن احراجهم على اساس المبدأ الذي يقضي بانه في كل مكان يعملون فيه بنجاعة يقلص الجيش الاسرائيلي تواجده واحتكاكه مع السكان الفلسطينيين.

إن إسرائيل هي دولة قوية، قوة عظمى عسكرية، تكنولوجية واقتصادية على مستوى اقليمي. نحن يمكننا وينبغي لنا أن نكون أكثر سخاء تجاه من قرروا الا يعودوا الى الكفاح المسلح. على إسرائيل أن تدعم خطوة أميركية لاطلاق مسيرة تؤدي في نهايتها إلى الانفصال عن الفلسطينيين بشكل يضمن حياة آمنة وبكرامة لنا ولجيراننا.