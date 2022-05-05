فرصة لسقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن حالة الطقس المتوقعة ليل الخميس تشير إلى أن الأجواء باردة نسبيًّا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة.

وأشار في تصريح إلى بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من الأردن، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وعن طقس الجمعة “تكون الأجواء غائمة جزئيًّا بوجه عام، مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، وتسقط في ساعات الصباح زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغريبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر”، وفق آل خطاب.

وحذر من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة يومي الخميس والجمعة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، بحسب ما جاء في موقع هلا اخبار.

ونوه بأنه ولمتابعة آخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع وزارة النقل (www.mot.gov.jo) أو موقع إدارة الأرصاد الجوية (www.jmd.gov.jo) على شبكة الإنترنت أو على صفحة التواصل الاجتماعي عبر (FACEBOOK) أو الاتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم (4916190) وأيضا على رقم (4916191)، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية (JMDWEATHER).