فرصة مميزة لتعلم اللغة التركية

‎أطلقت شركة ترافيل جيتس برنامجها الصيفي الثاني لعام 2019 لتعلم اللغة التركية في إسطنبول Travel & Study، بعد نجاح برنامجها الأول وليتيح الفرصة أمام المزيد من الشباب الأردني الراغب بتعلم اللغة التركية.

‎يتميز البرنامج بجمعه بين التعلم والسفر حيث يقيم المتعلم مدة 30 يوماً في تركيا بواقع 4 ساعات تدريبية يوميا، ما يتيح الفرصة للمشارك ممارسة اللغة في معظم يومه.

‎ويوفر البرنامج جميع الاحتياجات اليومية للمتعلم من مسكن ووجبات يومية ومواصلات، إضافة إلى غسيل الملابس والرحل السياحية ضمن التكلفة الإجمالية للبرنامج.

‎وقد شهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من قِبل فئات متنوعة من المجتمع الأردني، حيث استهدف مجموعات متعددة منها:

‎1) الشباب الراغب بدخول سوق العمل التركي: حيث يمنح البرنامج إمكانية تعلم اللغة التركية ليستطيعوا تسيير أمورهم اليومية بالإضافة إلى 30 يومًا للتعرف على السوق ضمن تكاليف معقولة.

‎2) الشباب الجامعي الراغب بتعلم اللغة: يمنحهم البرنامج 30 يومًا من ممارسة اللغة ضمن إجازاتهم الصيفية دون التأثير على دوامهم الجامعي.

‎3) رجال الأعمال والراغبين بالاستثمار: ضمن سياق تطور الاقتصاد التركي وإقبال عدد كبير من المستثمريين العرب عمومًا والأردنيين خصوصًا، جاء البرنامج ليمنحهم فرصة التعرف على الأوضاع الاقتصادية بشكل مباشر.

‎4) طلاب المدارس: بعد تقلص فرص العمل في السوق الأردني وزيادة التنافسية، لجأ أرباب الأسر للاستثمار في أبنائهم منذ الصغر ليمنحوهم أدوات إضافية لدخول سوق العمل بأفضلية أكبر.

‎هذا ويستهدف البرنامج الراغبين بالإقامة في تركيا والراغبين بالسياحة واستغلال أوقاتهم بالتعلم وخاصة المتقاعدين والراغبين بالتعرف على ثقافات أخرى.

‎المدير التنفيذي للشركة المهندس أحمد مشايخ علق على إطلاق برنامج ثان في فترة زمنية قصيرة قائلا إن ذلك يأتي “تلبية لحاجة الأردنيين وطلبهم لتعلم اللغة التركية، فاستطعنا إكمال الأعداد المخصصة للبرنامج في فترة زمنية محصورة جدًا، ما جعلنا نفكر في طرح برنامج ثانٍ بعد أقل من شهر من فترة البرنامج الأول”.

‎من جهته عزا المدير العام للمركز م.عبد الرحمن صومان الإقبال الكبير على التسجيل إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الشركة “بتوفير كافة احتياجات المشتركين ضمن فترة الدراسة والسفر، بشمول تذاكر السفر والاستقبال من المطار وسكن الطلبة ووجباتهم اليومية وقاعات مطالعة وتكاليف المواصلات، بالإضافة لقوة البرنامج حيث تصدر شهادة اللغة من وزارة التعليم التركية ناهيك عن التسهيلات المالية باتباع نظام الأقساط”.

‎يشار إلى أن التسجيل بالبرنامج بدأ في السادس من الشهر الجاري وينتهي في الثلاثين من الشهر نفسه