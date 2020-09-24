فرصة مواتية أمام ليل بمواجهة نانت لانتزاع صدارة “الليغ1”

باريس – يملك ليل فرصة مواتية لانتزاع الصدارة ولو مؤقتا عندما يستضيف نانت الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة لبطولة فرنسا في كرة القدم.

ويأمل ليل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثره أمام مضيفه مرسيليا 1-1 بعدما كان في طريقه الى تحقيق فوزه الثالث تواليا، بتقدمه بهدف البرازيلي لويز أراوجو حتى الدقيقة 85 عندما أدرك فالير جرمان التعادل للفريق المتوسطي، حيث يحتل ليل المركز الخامس برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدرين سانت إتيان ورين اللذين يلتقيان في قمة نارية السبت.

وطالب مدرب ليل كريستوف غالتييه لاعبيه بالفاعلية أمام المرمى واستغلال الفرص التي دفعوا ثمنها غاليا امام مرسيليا، وقال: “كانت خيبة أمل كبيرة، نستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص ولكننا اكتفينا بتسجيل هدف واحد ودفعنا الثمن غاليا في النهاية”.

ولن تكون مهمة ليل الذي سيخوض مباراة الجمعة بصفوف مكتملة بعد تعافي لاعب وسطه البرتغالي تشيكا من الاصابة، سهلة أمام نانت الذي نجح في فرملة انطلاقة سانت إتيان في المرحلة الماضية وحرمه من الفوز الرابع على التوالي عندما اسقطه في فخ التعادل.

ويستعيد نانت خدمات صانع العابه المغربي الاصل عمران لوزة الذي غاب عن المباراتين الاخيرتين بسبب الايقاف. وأشاد مدربه كريستيان غوركوف بأداء لاعبيه أمام سانت إتيان “على الأرجح الأفضل” منذ استلامه منصبه العام الماضي “في التنظيم والاستحواذ والرغبة في اللعب والضغط”.

وتتجه الانظار السبت الى ملعب “جوفروا غيشار” الذي يحتضن قمة المتصدرين سانت إتيان ورين برصيد 10 نقاط.

والفريقان هما الوحيدان الى جانب ليل لم يمنوا بالخسارة حتى الان في الدوري، فسانت إتيان ضرب بقوة في بداية الموسم بثلاثة انتصارات متتالية قبل ان يسقط في فخ التعادل امام نانت، فيما استهل رين موسمه بتعادل مع ليل، قبل أن يحقق الفوز ثلاث مرات متتالية.

ويدرك الفريقان أهمية النقاط الثلاث التي ستبقي الفائز بها في الصدارة أسبوعا إضافيا خصوصا سانت إتيان الذي فرط بفوز في المتناول على مضيفه نانت الاحد عندما تقدم بهدفين قبل أن تستقبل شباكه مثلها آخرها في الدقيقة 85.

ووجه بويل سهام النقد الى الرابطة بسبب برمجة المباريات التي فرضت على فريقه خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد.

وقال بويل: “كان من الواضح جدا ان خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد بينها مباراتان خارج القواعد، سينهك اللاعبين. ورغم ذلك أهنئ لاعبي فريقي لانهم بذلوا كل ما في وسعهم في ظروف صعبة”.

ويتربص شريكا المركز الثالث مونبلييه ولنس بالمتصدرين عندما يخوض كل منهما اختبارا في المتناول خارج القواعد أمام ديجون الاخير ونيم الخامس عشر على التوالي.

ويطمح مونبلييه ولنس العائد حديثا الى دوري الاضواء في مواصلة صحوتهما وتحقيق الفوز الرابع تواليا بعد خسارتهما في المرحلة الاولى، والامر ذاته بالنسبة لباريس سان جرمان حامل اللقب والساعي الى فوزه الثالث تواليا بعد خسارتين متتاليتين عندما يحل ضيفا على رينس التاسع عشر قبل الاخير الاحد في ختام المرحلة.

بدوره، يخوض مرسيليا اختبارا سهلا السبت امام ضيفه متز السابع عشر في سعيه الى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الاخيرتين (خسارة وتعادل) بعد بداية قوية توجها بفوز ثمين على مضيفه باريس سان جرمان هو الاول له على نادي العاصمة منذ 10 أعوام.

ويبحث ليون عن وضع حد لنزيف النقاط عندما يحل ضيفا على لوريان الاحد. واستهل ليون الموسم بفوز على ديجون، قبل ان يخيب الامال بعدها بتعادلين وخسارة، ويلعب الأحد أيضا بوردو مع نيس، وموناكو مع ستراسبورغ، وانجيه مع بريست. (أ ف ب)