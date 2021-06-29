فرص عمل بقطاع المستشفيات الخاصة

عمان- اعلنت وزارة العمل بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة، عن توفر فرص عمل في قطاع المستشفيات الخاصة، بتخصص ” ممرض قانوني أو مشارك” من الذكور والاناث.

وقال مدير مديرية التشغيل المركزي في الوزارة، الدكتور عون النهار لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الإعلان يأتي بموجب اتفاقية التشغيل التي وقعت مطلع العام الحالي بين الوزارة وجمعية المستشفيات الخاصة، والهادفة إلى الربط بين الباحثين عن العمل ومستشفيات القطاع الخاص.

ودعا النهار الراغبين بالعمل ممن يحملون المؤهل العلمي بتخصص ” ممرض قانوني أو مشارك “، وغير مشتركين بالضمان الاجتماعي لإرسال سيرهم الذاتية على البريد الالكتروني molgovin.emp.-(بترا)