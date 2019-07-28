فرص عمل في إربد.. والراتب 220 دينارا

إربد- أعلن مكتب التشغيل في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الهاشمي فرع إربد اليوم الاحد، عن توفر فرص عمل للذكور في كبرى شركات التغذية.

وقال منسق مكتب التوظيف في المركز، طارق شطناوي لـ(بترا) إن الإعلان يستهدف الباحثين من الذكور عن فرص عمل مناسبة في سوق العمل بمحافظات الشمال الأربعة، إربد، جرش، عجلون والمفرق، ضمن الفئة العمرية بين 18 الى 40 عاما، في كبرى شركات التغذية، حيث تتمثل فرص العمل في مجال عمال مجلى، ومقدمي طعام.

وأشار شطناوي إلى أن الراتب الشهري يتراوح ما بين 220 الى 230 دينارا، بدوام الورديات، حيث تشتمل الوظيفة على تأمين للمواصلات والسكن، وثلاثة وجبات طعام، وملابس مهنية، وضمان اجتماعي، وتأمين صحي للعامل ولأفراد أسرته.

ودعا المركز الراغبين بالتقدم للوظائف، مراجعة مكتب التشغيل في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية بجانب المستشفى العسكري في أيدون يوميا من الساعة الحادية عشرة ولغاية الثالثة عصرا، شريطة إحضار صورة عن الهوية الشخصية، و 6صور شخصية حديثة، وأن يكون لائقا صحيا، مع شهادة خلو من الأمراض صالحة لمدة 6 شهور.