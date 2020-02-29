أخبار محليةالغد الاردني

فرص عمل للأردنيين في الإمارات

منذ 60 دقيقة

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الغد– أعلنت وزارة العمل عن توفر عدد من فرص العمل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في شركة TECHNOLOGICA لقطاع السيارات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الوظائف المتوفرة تشمل ( فنيو سيارات ولا تشترط الخبرة براتب 2000 درهم وقابل لزيادة الراتب، مع تأمين السكن والمواصلات ووجبة طعام خلال ساعات العمل مع تذاكر السفر، على ان يكون العمر بين( 22_27سنه) .

ودعت الوزارة الباحثين عن عمل و الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف الدخول والتسجيل على موقع المنصة الوطنية للتشغيل http://sajjil.gov.jo.

علما انه سيتم عقد مقابلات وظيفية خلال يومي الثلاثاء والاربعاء ( 3 و4 آذار 2020)  من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الثالثة، في مديرية تشغيل عمان الاولى، العبدلي قرب وزارة التربية والتعليم.

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