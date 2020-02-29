فرص عمل للأردنيين في الإمارات

الغد– أعلنت وزارة العمل عن توفر عدد من فرص العمل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في شركة TECHNOLOGICA لقطاع السيارات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الوظائف المتوفرة تشمل ( فنيو سيارات ولا تشترط الخبرة براتب 2000 درهم وقابل لزيادة الراتب، مع تأمين السكن والمواصلات ووجبة طعام خلال ساعات العمل مع تذاكر السفر، على ان يكون العمر بين( 22_27سنه) .

ودعت الوزارة الباحثين عن عمل و الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف الدخول والتسجيل على موقع المنصة الوطنية للتشغيل http://sajjil.gov.jo.

علما انه سيتم عقد مقابلات وظيفية خلال يومي الثلاثاء والاربعاء ( 3 و4 آذار 2020) من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الثالثة، في مديرية تشغيل عمان الاولى، العبدلي قرب وزارة التربية والتعليم.