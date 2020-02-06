فرص عمل للإناث بمدينة الحسن الصناعية في إربد

إربد- أعلن مكتب التشغيل في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الهاشمي فرع إربد، اليوم الخميس، عن توفر فرص عمل للإناث الأردنيات كعاملات إنتاج بمصنع غذائي – قسم الحلويات في مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد.

ويشترط في المتقدمات للوظيفة أن تكون ضمن الفئة العمرية من 18- 25 عاما، وأردنية الجنسية، حيث ستحصل العاملة على راتب شهري مقداره 220 دينارا، وضمان اجتماعي، ورعاية صحية والمواصلات مؤمنة من والى المدينة .

ودعا الراغبات بالتقدم للعمل مراجعة مكتب التشغيل وبالسرعة الممكنة في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية الكائن في إربد – إيدون، بجانب المستشفى العسكري يوميا من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الثالثة عصرا.(بترا)