فرقة الأوسكار ترسم الفرح بلوحات استعراضية فلكلورية

أحمد الشوابكة



مادبا- عبر لوحات راقصة تضج بالحياة، شاركت فرقة اوسكار الاستعراضية في الحفل الاستعراضي الذي أقيم أول أمس الأربعاء، في ساحة مركز زوار مادبا، ضمن فعاليات مادبا عاصمة السياحة العربية للعام الحالي 2022؛ حيث حلقت الفرقة في فضاءات موقع الحفل، من خلال تقديم لوحات فنية فلكلورية راقصة اتسم مؤدوها بالتميز والرشاقة والحرفية العالية.

وقدمت الفرقة بعروضها لوحات فنية استعراضية تعود للموروث الثقافي والتراثي والفلكلوري الأردني الذي يبقى حاضراً في كل المناسبات الاجتماعية، المرافق للأزياء بألوانها واكسسواراتها المختلفة مع مؤثرات صوتية وموسيقى مميزة.

ولاقت اللوحات الاستعراضية التي قدمتها الفرقة بقيادة مؤسسها الفنان علي أبوغريب تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين تجمهروا حول أعضاء الفرقة من كلا الجنسين، وهم يقدمون لوحات فنية راقصة من صميم الفلكلور الأردني.

وفاق الأداء الحركي الجماعي الراقص لأعضاء الفرقة بالسرعة والمنسق بتشكيلات هندسية منفردة، تصورات الحضور الذي اندمج مع اللوحات التي تحاكي قصصاً من الفلكلور الأردني وبأسلوب متطور مع الحفاظ على قيمته التراثية، وبخاصة الأفواج السياحية التي تتخذ من مركز زوار مادبا نقطة العبور إلى المواقع السياحية والعودة.