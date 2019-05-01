فرقة “حليم للموسيقا” تشارك في دار الأوبرا السلطانية بمسقط

عمان-الغد- قدمت فرقة “حليم للموسيقا” مؤخرا عرضا موسيقيا في دار الأوبرا السلطانية في مدينة مسقط في سلطنة عُمان، شاركت الجمهور خلاله مجموعة من المقطوعات من الموسيقا العربية بتوزيع موسيقي يحمل نكهة خاصة.

وتكونت الفرقة في هذا العرض من كل من الموسيقيين: عبدالحليم الخطيب قائد الفرقة والتوزيع الموسيقي وعازف القانون، وهمام عيد على العود وعبدالرحيم الخطيب على الفيولا وحسن الفقير على الناي ومحمد جودة على الإيقاع.

وحلقت الفرقة من خلال برنامج موسيقي منوع من المقطوعات الموسيقية ومختارات من التراث العربي ومؤلفات خاصة، لتضفي رونقا خاصا على الحاضرين من عُمانيين وعرب وأجانب استمتعوا بالمختارات الموسيقية التي تم توزيعها بشكل خاص، فضلا عن إبراز جمالية الآلات عبر الارتجالات وتقنيات العزف الحديثة.

واشتمل برنامج الحفل على مقطوعات من الموسيقا العربية مثل “النهر الخالد” من مؤلفات الموسيقار محمد عبدالوهاب، و”لونجا رياض” من تأليف رياض السنباطي و”لونجا شهناز” من تأليف أدهم أفندي و”سيرنو نهوند” من تأليف جميل بيه الطنبوري، بالإضافة إلى مؤلفات خاصة بعبدالحليم الخطيب مثل “سماعي حجاز” و”سبيل الحوريات” و”انسياب”، وأغنيات من التراث العربي مثل “البنت الشلبية” و”لما بدا يتثنى”.

وأبدع الموسيقيون في العزف وظهرت إمكانيات العازفين خاصة في مقطوعات تم عزفها بسرعة أكبر من السرعة الاعتيادية مثل “لونغا شاهيناز” و”سيرتو نهاوند”.

واستضافت “الجمعية العمانية لهواة العود” التابعة لمركز السلطان قابوس للثقافة والعلوم الفرقة وأعضائها الموسيقيين، وشاركوا خبراتهم مع موسيقيين عُمانيين وقدموا معزوفات لهم وتشاركوا العزف معهم، كما تناقشوا في مواضيع مختلفة ذات علاقة بالموسيقا العربية.

وجاءت مشاركة الفرقة في مسقط بعد مشاركة ناجحة لها في مهرجان “إيفا” في منطقة أبها في السعودية التي احتضنت مهرجانا ثقافيا، وقدمت فرقة “حليم للموسيقا” خلاله ثلاثة عروض موسيقية متتالية اشتملت على مقطوعات من الموسيقا العربية والشرقية التي تقدمها الفرقة بنكهتها الخاصة.

وتشكلت “فرقة حليم للموسيقا” من قبل المؤلف وعازف القانون عبدالحليم الخطيب بعد رحلة طويلة من الدراسة الموسيقية والأكاديمية والانخراط بالعمل الموسيقي عزفا وتأليفاً وتوزيعا، والتمارين الجماعية والعمل الموسيقي المنظم الذي نتج عنه حالة من الانسجام والتميز الموسيقي لتكون مشروعا ثقافيا موسيقيا فكريا هادفا، يقدم كل ما هو أصيل ومتقن من الموسيقا العربية.

وبدأت موهبة الموسيقي عبدالحليم الخطيب في سن السابعة مع آلة العود لينتقل بعدها إلى آلة القانون حيث بدأ بدراسة المقامات والايقاعات والشرقية من خلال المراجع والكتب وتعمق في تحليل المقامات والنظريات الموسيقية الشرقية، واهتم بمعرفة تاريخ الموسيقا الشرقية وعمقها التاريخي ومراحل تطورها والاهتمام بالتعرف على الثقافات الموسيقية العالمية إلى أن حصل على درجة الماجستير في الموسيقا العربية تخصص أداء على آلة القانون.

وللخطيب العديد من المشاركات في المهرجانات المحلية والعربية والدولية بالإضافة إلى مشاركات مع موسيقيين من الخارج في اطار التبادل الثقافي الموسيقي بين البلدان من خلال دمج آلة القانون مع الآلات الموسيقية الغربية ومحاكاة الموسيقا الشرقية مع الموسيقا الغربية بحرفية عالية بالإضافة الى العديد من المؤلفات الموسيقية. وجاءت هذه المشاركات في بلدان ومدن مختلفة أهمها مصر وفلسطين ودمشق وأبو ظبي والبحرين ولبنان والمغرب والشارقة والجزائر واليونان والهند وإيطاليا وفرنسا وكندا.