فرقة مسرح الدمى تنطلق بأنشطة ثقافية من “عجلون”

معتصم الرقاد

عجلون- شكلت إدارة مركز شابات عبين عبلين التابع لمديرية شباب محافظة عجلون، فرقة مسرح دمى العرائس للأطفال، وذلك بالتعاون مع منتدى الجنيد الثقافي التابع لمديرية ثقافة عجلون، لغايات تقديم الخدمات الفضلى للحركتين الشبابية والثقافية، وخدمة المجتمع المحلي من خلال إعداد خطة سنوية شاملة تلبي حاجات الشابات في المحافظة، وفق ما ذكرته رئيسة المركز منى طيفور.

وقالت: “من الأنشطة الثقافية التي كان لها حضوراً ونجاحاً كبيرا مسرح الدمى، والذي يعتبر ثمرة تعاون ما بين المركز ومنتدى الجنيد”، مشيرة إلى أن انطلاقة مسرح دمى العرائس من مركز شابات عبين عبلين، ثم سيتجه إلى الفضاءات الرحبة أيضا، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من مدارس محافظة عجلون.

وحول فكرة المسرح، أكدت طيفور، أن الفكرة جاءت نتيجة ما يعرض بشكل متسارع في وسائل الاتصال السريعة، فبوجود المسرح يتحقق الاتصال المباشر مع الشباب، إذ يتم إيصال الرسالة عن أي موضوع بشكل ميسر وسهل المنال من خلال إقبال منقطع النظير من الشابات على الدخول في هذا الجزء من الفنون المسرحية.

وتابعت، ولم يقتصر الأمر على انخراط أعضاء المركز للمشاركة في فرقة مسرح الدمى، بل تخطى ذلك إلى استقطاب طالبات مدارس المحافظة للانضمام والدخول في أجواء الفرقة المسرحية للدمى أو ما يسمى بمسرح العرائس، وذلك من خلال عرض عناوين بارزة للمسرحيات التي تم عرضها ومن أبرزها: “المحافظة على البيئة والرمي العشوائي، وترويج للسياحة وتعريف بالمناطق السياحية في منطقة عجلون”، معرجة في سياق حديثها على الهدف الذي ترمي إليه المسرحية بنشر الوعي البيئي في الحفاظ على نظافة المكان وعدم إلقاء النفايات عشوائيا وضرورة الحفاظ على البيئة عند التنزه، وترك المكان أفضل مما كان، إضافة إلى رسم البسمة على وجوه المشاهدين، بإيصال الرسالة بشكل سهل وسريع.

وأبدعت عضوات المركز في كتابة النصوص المسرحية والتمثيل في مسرح الدمى، إلى جانب تغيير نبرات الصوت وإدخال الموسيقىا، وفق طيفور.

ولاقى العرض المسرحي للدمى الذي قدمته فرقة المركز مؤخرا، خلال دعوة مديرية ثقافة عجلون للمشاركة بمهرجان ثقافي، إعجاب الحضور الذي شاهد العرض أكثر من مرة بالوصول إلى نحو ألف مشاهد، بحسبها، لافتة إلى أنه سيكون لفرقة مسرح الدمى مشاركات عديدة داخل المحافظة وخارجها، إضافة إلى ذلك سيكون هناك عرضا للفرقة في الدمى بمراكز ذوي الإعاقة.

وأكدت طيفور، أن أنشطة المركز لا تقتصر على مسرح الدمى، بل هناك العديد من الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية المتنوعة، تتناسب مع ميول عضوات المركز وإبراز مواهبهم الكامنة.