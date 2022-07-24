فرقة معان ترسم الفرح بالدبكات الشعبية في مادبا

أحمد الشوابكة



مادبا- تزاحم عشاق التراث والفلكلور الأردني لحضور الحفلة التي قدمتها فرقة معان للفنون الشعبية مساء أول من أمس، على ملعب عماد الدين زنكي وسط مدينة مادبا، في إطار فعاليات صيف الأردن الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار، إيماناً منها بأنه الفن والثقافة أحد المرتكزات التي من شأنها ترويج المنتج السياحي والأثري، وبخاصة بعد اختيار مادبا عاصمة للسياحة العربية للعام الحالي.

واستطاعت الفرقة تحويل الموقع المقام عليه الفعالية إلى عرس وطني وشعبي ملأته فقرات الغناء والدبكة والرقص الذي لم يتوقف طيلة مدة الحفلة، مع تفاعل الجمهور لهذا العرض الذي برز فيه رقصة حاملي السيوف التي لمعت في فضاءات المكان.

كما قدمت الفرقة التي جسدت اللون الفني الشعبي الأردني، ونالت إعجاباً من الحضور، وذلك من خلال الاستعانة بالأغاني الشعبية مثل “يابو رشيده” و”دقونا الطبل”، “يا نشامى دقوا” و”الدبكة التعاونية والتسعاوية” و”الثنتين وخمسة” و”الطراوة”، وكانت الأغنيات بمصاحبة القربة.

وظهرت خلال العرض مفردات الشهامة والبأس الشديد مثل: “هبت النار والبارود عنا” وأغنية “أبو حسين يا حامي وطنا” وأغنية “فدوة لعيونك يا أردن”، وأغنية “مهيوب يا هالوطن مهيوب”، و”مملكتنا أردنية هاشمية”، وغيرها من الأغنيات الوطنية والعاطفية التراثية.

والفرقة تؤدي الدبكات الشعبية المعانية والأغاني التراثية مع تجديد مقيد بالأصالة والمحافظة تنعكس من خلالها الرؤيا الحقيقة لتراث أغر. والثوب الأبيض الذي يدلل على النقاء والرجولة والكوفية الحمراء عنوان العنفوان والتميز الأردني والمجاند الحمراء التي تعكس صورة الصحراء الأردنية الأخاذة، كل هذا يجتمع في البساطة التي رغب فيها أجدادنا لتكون لباساً تراثياً لهم، وفق ما قدمها الزميل الإعلامي فلاح القيسي الذي يتولى عرافة كافة الفعاليات صيف الأردن في مادبا.