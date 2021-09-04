فرقة ABBA تعلن عن أول ألبوم غنائي لها منذ أربعين عاماً

فاجأت الفرقة السويدية الشهيرة ABBA جمهورها وأسعدته، بالإعلان عن أول ألبوم تصدره مجتمعة بعد أربعين عاماً من الانفصال.

وسيصدر الألبوم بعنوان “ABBA فويدج” في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويعقب صدور الألبوم انطلاق مجموعة من الحفلات الموسيقية “الجديدة من نوعها”.

والتي من المقرر أن تؤدى فيها أغنيات للفرقة مثل “ماما ميا”، و”وترلو” بواسطة تمثيلات رقمية لأعضاء الفرقة.

وقال أعضاء الفرقة الأربعة المنفصلون منذ عام 1982، إن شملهم التأم ثانية وإنهم عادوا إلى استوديو التسجيل.

ونوّه بيني أندرسون: “كانت البداية بأغنيتين، ثم قلنا بعد ذلك، ‘حسناً، ربما علينا فعل المزيد'”

وانتهى الأمر بتسجيل عشر أغنيات، أطلقت اثنتان منها في مؤتمر صحافي عالمي عُقد الخميس.

التعليق على الصورة،شمل الفرقة التأم مجددا للمرة الأولى عام 2018 بتسجيل في الاستوديو

الألبوم المنتظر

أولى الأغنيات هي “لا زلت مؤمنا بك” وهي عاطفية تغنّى بمصاحبة البيانو، وتصوّر الرابطة التي تجمع بين أعضاء الفرقة الأربعة.

وقال بيورن ألفيس: “مَن كان يمكنه أن يتصور أن نكون حيث نحن الآن؟ ما كان يخطر على بال أحد أنْ نصدر ألبوماً غنائياً بعد 40 عاما وأن نظل أوفى أصدقاء”.

ثاني الأغنيات هي “لا تصدّني” وهي ميلودراما على شكل أغنية قديمة للفرقة بعنوان The Day Before You Came والتي تصوّر عودة امرأة إلى شريكها بعد سنوات من الفراق.

ABBA, one of the most successful music groups of all time, has announced its return after nearly 40 years with a new studio album and concert. https://t.co/NwwtkMA3eY pic.twitter.com/8D3ArBHJnV — Variety (@Variety) September 2, 2021

“ناشدتني ألا أغادر، حسنًا ها أنذا مجدداً – ولا أزال أحبك” بتلك الكلمات تشدو كل من أغنيتا فالتسكوغ وآني فريد لينغستاد.

وتتصدر هاتان الأغنيتان أغاني ألبوم “ABBA فويدج” المقرّر صدوره في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قبل موسم احتفالات الكريسماس.

ونوّه بيني أندرسون إلى أن التسجيل سيتضمن “شيئاً من أنغام الكريسماس، فضلاً عن عدد من الأغنيات الشعبية”.

وأضاف أندرسون: “أعتقد أن هذا جميل جداً، لقد أجَدنا قدر ما نستطيع في هذه السن”.

التعليق على الصورة،لا تزال أغنيات فرقة ABBA تُباع وتحظى باستماع الملايين

وظل لمّ شمل الفرقة على مدى سنوات يبدو بعيد المنال. وأضاعت الفرقة مليار دولار قيمة جولة فنية عام 2000.

وفي حوار مع البي بي سي عام 2013، قالت أغنيتا فالتسكوغ إنها فضّلت مغادرة الفرقة في الماضي. ثم استدركت قائلة: “كان ذلك قبل زمن طويل، ونحن نتقدم في العمر، ولكل منا حياة مختلفة”.

وفي تصريحٍ تزامن مع إعلان الخميس، قالت أغنيتا إنها “لم تكن لديها فكرة عما تتوقع” عندما اجتمع شمل الفرقة مجدداً عام 2018.

وقال بيني أندرسون: “كم كان جميلاً أن نجتمع مجدداً نحن الأربعة في الاستوديو، وأن نستمع مرة أخرى لـ فريدا وأغنيتا”.

لكن عازف البيانو يعترف بلحظة من الشك انتابته قبل جلسة التسجيل.

يقول أندرسون: “قبل أن تدخلا الاستوديو بخمس دقائق، كنت أقول في نفسي ‘كان عليّ أن أسألهما إن كان لا يزال في مقدورهما الغناء، لكنهما تمكنتا من ذلك بالفعل وستدرك ذلك وأنت تستمع إلى الأغاني'”.

ومع ذلك لم يحضر أي من أعضاء الفرقة مؤتمراً صحافياً انعقد في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في لندن.

“أعضاء ABBA بالفعل”

وستؤدى أغنيات الفرقة الجديدة في حفلة موسيقية افتراضية، ومن المقرر أن يفتتح العام المقبل في مكان معدّ خصيصاً شرقي لندن.

وسيُعرض الحفل في ست أمسيات أسبوعياً، تتضمن 22 أغنية، ستقدمها نُسخٌ رقمية من أعضاء الفرقة.

ويبدأ بيع تذاكر الحفل في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري بأسعار تبدأ من 21 جنيه إسترليني، على أن تكون ليلة الافتتاح يوم 27 مايو/أيار.

التعليق على الصورة،العرض الرقمي لفرقة ABBA سيقّدم أول مرة في لندن، لكنه سيطوف العالم

وصُمّمت النُسخ الإلكترونية الشبيهة بشخصيات الفرقة في شركة المؤثرات البصرية إنداستريال لايت آند ماجيك والتي أسسها جورج لوكاس، صانع محتوى فيلم حرب النجوم.

وعمل أكثر من 850 شخصاً على إعداد العرض الافتراضي، مستخدمين تقنية التقاط الحركة لتصوير شخصيات أعضاء الفرقة الذين بلغوا سن السبعين.

وقال منتج العرض لودفيغ أندرسون: “وقفت أغنيتا، وفريدا، وبيني، وبيورن على المسرح أمام 160 كاميراً ونفس العدد من عباقرة تقنية المؤثرات البصرية.

وأدّى أعضاء الفريق الأربعة كل أغنيات العرض، على مدى خمسة أسابيع”.

“وعليه، عندما تشاهد العرض، لن تكون أمام نسخ رقمية يتظاهرون أنهم أعضاء فريق ABBA، ولكنهم هم بالفعل”.