العرب والعالمدولي

فرق الإغاثة: الطائرة الإندونيسية المفقودة تحطمت “على الأرجح”

منذ 32 دقيقة

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جاكرتا- أرسلت سفينتان السبت إلى الموقع الذي “يرجح” أن تكون طائرة ركاب إندونيسية تحطمت فيه في البحر بعد دقائق على إقلاعها وعلى متنها 62 راكبا بينهم عشرة أطفال، وفق ما أعلنت السلطات.
وقال بامبانغ سوريو أجي المسؤول في أجهزة الإغاثة “ننشر فرقنا وسفننا في الموقع الذي يرجح أن تكون (الطائرة) تحطمت فيه بعد فقدان الاتصال” مع المراقبين الجويين، فيما أعلنت وزارة النقل أن الطائرة كانت تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا. (أ ف ب)

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