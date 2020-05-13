فرق التقصي الوبائي تكثّف عملها في الزرقاء

إحسان التميمي

الزرقاء – قال مدير صحة الزرقاء الدكتور محمد الطحان، إن فرق التقصي الوبائي تعمل منذ ساعات ليل امس على جمع العشرات من عينات المخالطين ومخالطي المخالطين في أحياء الزرقاء، والتي ثبت فيها إصابة اثنين من المواطنين خلال اجراء الفحوصات العشوائية.

وأضاف الطحان ان فرق التقصي الوبائي ستعمل على تكثيف عملها خلال الساعات القادمة لجمع العينات للتأكد من إصابة أي من المخالطين

وبين الطحان ان الفرق المختصة كانت خلال الأيام الماضية تقوم بعمل مسح ميداني من خلال دراسة معينة يتم خلالها جميع حوالي 400 عينة يوميا تتركز فيها العمل على العاملين في الميدان والمخالطين بشكل مباشر للمواطنين في حين يتم العمل حاليا على توسيع عمليات الفحص.

وكان محافظ الزرقاء حجازي عساف، اعلن ليل امس عن عزل أجزاء من الحي الشرقي في لواء الهاشمية التابع لمحافظة الزرقاء، ب وعزل منطقة في قضاء بيرين يوجد بها عدد من المنازل بعد تسجيل إصابة لشخصين بفيروس كورونا المستجد لشخصين يسكنان تلك الاحياء يقطن في الحي.

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