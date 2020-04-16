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فرق التقصي الوبائي في الكرك تواصل عملها

منذ 45 دقيقة

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الكرك – واصلت فرق التقصي الوبائي في محافظة الكرك عملها اليوم الخميس، بجمع العينات من مختلف المناطق والقطاعات العامة والخاصة للتأكد من خلوها من وباء كورونا المستجد.
وقال مديرمديرية الشؤون الصحية بالكرك الدكتور ايمن الطراونه انه تم اليوم سحب حوالي 62 عينة عشوائية من قطاعات مختلفة عن طريق فحص المسحة الأنفية التى تتطلب إرسال العينات الى عمان لافتا الى انه يوجد بالمحافظة 15 فريقا تمكنوا خلال الايام الماضية من سحب حوالى 900 عينة عشوائية وكانت جميعها سلبية.
بترا

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