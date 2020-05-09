فرق التقصي الوبائي لا تزال تعمل في باسلية المفرق

حسين الزيود

المفرق – قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحاق، إن فرق التقصي الوبائي، ما زالت تعمل في مناطق بلدية الباسلية بمحافظة المفرق على جمع العينات من المخالطين ومخالطي المخالطين لسائق الخناصري.

وأشار إسحاق، إلى أنه سيتم التوسع في جمع العينات بمناطق بلدية الباسلية بشكل يوفر بيئة ضامنة لعدم انتشار المرض هناك، لافتا إلى أن جمع العينات سيمتد بعد مرحلة جمعها من المخالطين ومخالطيهم إلى أخذ عينات بشكل عشوائي من كافة مناطق البلدية.

من جهة ثانية، قال إسحاق أن مكان حجر سائقي الشاحنات القادمين عبر حدود العمري سيكون في المدرسة العسكرية بقضاء الأزرق لفترة مؤقتة، فيما سيتم حال الإنتهاء من بناء الكرفانات المخصصة وتجهيزها وفق الأسس الطبية على الحدود اعتمادها مكانا جديدا للحجر وبما يضمن تحقيق المتطلبات الطبية الاحترازية للسائقين.