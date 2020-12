فرق الدوري الإنجليزي الممتاز تدخل فترة المباريات المضغوطة – فيديو

لندن – تدخل الفرق الانجليزية الفترة التقليدية السنوية المضغوطة بالمباريات يتعين عليها خلالها خوض اربع مراحل في غضون 12 يوما وسط منافسة محتدمة على اللقب، حيث لا يفصل بين ليفربول البطل والمتصدر الحالي وتشلسي السابع سوى 6 نقاط فقط.

ويحل ليفربول المنتشي بفوز معنوي هائل 2-1 على توتنهام احد ابرز منافسيه على اللقب هذا الموسم اقله في النصف الاول من الدوري المحلي، ضيفا على كريستال بالاس الذي انتزع تعادلا ثمينا بدوره من توتنهام الاسبوع الماضي.

وغالبا ما يقدم كريستال بالاس افضل عروضه في مواجهة الفرق القوية وخير دليل على ذلك عودته من ملعب اولدترافورد الخاص بنادي مانشستر يونايتد بفوز لافت 3-1 في الجولة الافتتاحية هذا الموسم. كما ان الفريق اللندني لم يخسر في اخر ثلاث مباريات بالفوز على وست بروميتش البيون 5-1 والتعادل مع توتنهام ووست هام بنتيجة واحدة 1-1.

