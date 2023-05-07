فرق “المحترفين” تؤجل قيد اللاعبين بانتظار رد الاتحاد على مطالبها

يحيى قطيشات

عمان – تنتظر أندية المحترفين، ردا من اتحاد كرة القدم على المقترحات التي أرسلتها رسميا للجنة التنفيذية، من أجل المساهمة في رفع عقوبة منع التسجيل محليا.

وتتركز المطالبات على تقسيط المبالغ المطلوبة من الأندية على 3 سنوات أو أن يبادر اتحاد الكرة بالسماح لها بتسجيل اللاعبين والتعاقد مع لاعبين جدد، وإعادة قراره في العام الماضي، والذي كان يشترط تسديد 50 % من قيمة الشكاوى، للموافقة على قيد اللاعبين خصوصا أن الأندية عانت من ظروف مالية صعبة، نتيجة مطالبات ومستحقات تفوق إمكانيتها المالية، كما تطالب الأندية أيضا بإلغاء الغرامات المسجلة على الشكاوى.

ورغم استلام الأندية قبل أيام مبلغ 25 ألف دينار من الاتحاد كدفعة من الراعي الرسمي الجديد ( CFI)، وفتح باب القيد للتسجيل للفترة الأولى في السادس والعشرين من الشهر الماضي، والذي يستمر حتى يوم السادس عشر من شهر حزيران (يونيو) المقبل، لم تشهد عملية التسجيل اقبالا من الأندية، بانتظار رد الاتحاد على طلبها.

وأكد رئيس ناد من اندية المحترفين طلب عدم ذكر اسمه، أن رؤساء الأندية اتفقوا على موقف موحد حول الموضوع، وأضاف في حديث لـ”الغد”: “على الرغم من قدرة عدد من الأندية على رفع الحرمان وتسجيل اللاعبين بعد دفعة اتحاد الكرة، لكن تضامنا مع بقية الأندية لم تقم بذلك”.

ومع اقترب موعد بطولة درع الاتحاد يوم الخميس المقبل، لن تتمكن معظم الأندية من تسجيل التعاقدات الجديدة وإبرام أي تعاقدات هذا الموسم، إلا إذا تمت تسوية القضايا المحكوم فيها من قبل لجنة أوضاع اللاعبين في الجانب المحلي ومحكمة التحكيم الدولية “الكاس” بالنسبة للمحترفين، ورغم إبرام الأندية المحرومة للعديد من التعاقدات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذه التعاقدات لا تعد رسمية ما لم يتم تسديد كافة المستحقات، وهو أمر بالغ الصعوبة على الأندية، في ظل ضعف مواردها المالية في الوقت الحالي.

وتشير المعلومات أن الأندية ستعتمد في منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدرع، على اللاعبين الذين جددوا عقودهم مع أنديتهم، إضافة الى اللاعبين الشباب من الفئات العمرية، رغم أن عددا منها لا تملك أكثر من اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء.

وتراهن إدارات الأندية على تعاون اتحاد الكرة لإنجاز هذا الملف الصعب، خصوصا في ظل الأوضاع المالية التي تعاني من كافة الأندية عقب قرار الاتحاد العودة إلى الأجندة السابقة، وعدم قدرة معظم الأندية على إيجاد شركات او مؤسسات راعية تخفف من الأعباء المالية عليها.

وحسب بطولة الدرع، يلتقي في الأسبوع الأول من “درع المئوية” والذي ينطلق في الرابع من أيار (مايو) الحالي، الفيصلي “حامل اللقب” مع نظيره مغير السرحان، الحسين مع السلط، سحاب مع الوحدات، الرمثا مع الجليل، شباب الأردن مع الأهلي، وشباب العقبة مع معان.

وأطلق اتحاد اللعبة، لقب “درع المئوية” على النسخة 36 من بطولة الدرع، تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.

وتنتظر الأندية بعد ختام منافسات بطولة الدرع في شهر تموز (يوليو) المقبل، العديد من البطولات حيث تقام مباراة كأس السوبر والتي تجمع الفيصلي بطل الدوري مع فريق الوحدات بطل الكأس بنظام الذهاب والإياب للمرة الأولى، يومي الحادي والعشرين والثامن والعشرين من شهر تموز (يوليو) المقبل، وينطلق دوري للمحترفين في الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، وبعد ذلك تنطلق منافسات بطولة كأس الأردن، إضافة الى مشاركة فريق الفيصلي في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، وفريق الوحدات في الدوري التمهيدي من نفس الدوري وفي حال تأهله يشارك فريق الحسين اربد في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.