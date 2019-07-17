فرق وادي السير وعمان وكفرسوم تتنافس على لقب “يد الناشئات”

بلال الغلاييني

عمان – دخلت فرق وادي السير وعمان وكفرسوم في صراع محتدم وكبير للمنافسة على لقب بطولة الناشئات لكرة اليد، بعد أن حققت الفرق الثلاثة العلامة الكاملة في لقاءاتها الثلاثة منذ انطلاق المنافسات، في الوقت الذي ابتعدت فيه بقية الفرق الفجر والعربي وحرثا والبتراء عن المنافسة ويبدو أن الفارق الفني بين فرق الصدارة وبقية الفرق ظهرا واضحا وجليا في لقاءاتهم الماضية، في الوقت الذي انصبت فيه الترشيحات نحو فريقي وادي السير وعمان للبقاء في دائرة المنافسة وحصر اللقب بينهما.

مخرجات مراكز الواعدين ظهرت في المستويات الفنية للفرق، فالفرق التي انتظمت في هذا المشروع الحيوي والمهم استفادت كثيرا ودليل على ذلك المستوى الفني لفرق وادي السير وعمان وكفرسوم والفجر والعربي والذي فاق كثيرا عن مستوى فريقي حرثا والبتراء، واللذان لم يشاركا لغاية الآن في مشروع مراكز الواعدين، والذي يعتبره اتحاد اللعبة المشروع الرئيسي المدرج على برامجه الفنية.

فريق وادي السير يتصدر الترتيب العام برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد فريقي عمان وكفرسوم، فيما لفريقي الفجر والعربي 2 نقطتان، ثم حرثا والبتراء من دون نقاط.

في النتائج الفنية لمسابقة البطولة والتي جرت في الأيام الماضية فاز وادي السير على العربي 36-11، وعلى البتراء 43-4، وعلى حرثا 30-5، وفاز فريق عمان على الفجر 24-11، وعلى العربي 28-11، وعلى حرثا 24-7، وفاز فريق كفرسوم على الفجر 27-21، وعلى العربي 24-12، وعلى البتراء 33-8.

وفاز فريق الفجر على حرثا 15-14، وفاز فريق العربي على حرثا 1206.

ويعتبر فريق وادي السير الأفضل من الناحية الهجومية وسجل 109 أهداف، ودخل مرماه 20 هدف، وسجل فريق عمان 76 هدفا، ودخل مرماه 29 هدفا، وسجل فريق كفرسوم 84 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا، فيما سجل فريق الفجر 47 هدفا، ودخل مرماه 65 هدفا، وسجل فريق العربي 46 هدفا ودخل مرماه 94 هدفا، وسجل فريق حرثا 32 هدفا ودخل مرماه 81 هدفا، وسجل فريق البتراء في مباراتين 12 هدفا ودخل مرماه 76 هدفا.



في الجولة المقبلة للمسابقة، يلتقي فريقا عمان والبتراء يوم الجمعة المقبل في صالة الأمير محمد بالزرقاء، فيما تشهد صالة الأميرة سمية بذات اليوم لقاء الفجر والعربي، ويلتقي يوم السبت المقبل فريقا كفرسوم ووادي السير في صالة الحسن بإربد.

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