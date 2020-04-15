فرنانديز: الجميع يتوقع من بوغبا نفس الشيء مثل كريستيانو وميسي

لندن – قال برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، إن زميله بول بوغبا يجب أن يتحمل نفس الضغط الذي يتحمله لاعبون مثل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

وقال فرنانديز لوسائل الإعلام الرسمية للنادي الإنجليزي: “إن بول واجه وقتا سيئا وعندما لعب لم يكن الفريق جيدا، سقف التوقعات عال دائما بالنسبة لبول لأنه لاعب رائع ودفع مانشستر يونايتد الكثير من المال من أجله”.

Manchester United star Bruno Fernandes compares Paul Pogba to Lionel Messi and Cristiano Ronaldo #mufc https://t.co/ar3oZaZwkj — Man United News (@ManUtdMEN) April 15, 2020

وأضاف: “من الطبيعي عندما تكون في هذا الموقف ألا تلعب كنجم، لأن الجميع يتوقعون من بول ما يتوقعونه من كريستيانو رونالدو في يوفنتوس أو ليو ميسي في برشلونة”.

وألقت مشكلة في الكاحل بظلالها على الموسم الأخير لبوجبا حيث منعته الإصابة من اللعب بانتظام.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الصيف الماضي عن نيته الرحيل عن مانشستر يونايتد ، إلا أنه لم يرحل في النهاية. (إفي)