آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

فرنانديز: الجميع يتوقع من بوغبا نفس الشيء مثل كريستيانو وميسي

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – قال برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، إن زميله بول بوغبا يجب أن يتحمل نفس الضغط الذي يتحمله لاعبون مثل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

وقال فرنانديز لوسائل الإعلام الرسمية للنادي الإنجليزي: “إن بول واجه وقتا سيئا وعندما لعب لم يكن الفريق جيدا، سقف التوقعات عال دائما بالنسبة لبول لأنه لاعب رائع ودفع مانشستر يونايتد الكثير من المال من أجله”.

وأضاف: “من الطبيعي عندما تكون في هذا الموقف ألا تلعب كنجم، لأن الجميع يتوقعون من بول ما يتوقعونه من كريستيانو رونالدو في يوفنتوس أو ليو ميسي في برشلونة”.

وألقت مشكلة في الكاحل بظلالها على الموسم الأخير لبوجبا حيث منعته الإصابة من اللعب بانتظام.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الصيف الماضي عن نيته الرحيل عن مانشستر يونايتد ، إلا أنه لم يرحل في النهاية. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

ديفيد مويز

مويز متخوف من الإصابات مع استئناف الموسم

منذ ساعتين

غوانغجو يفسخ عقد الدولي يو لاستبداله لوحة سيارته

منذ ساعتين

أسترالية في الحجر المنزلي تحطم رقما قياسيا بالتجديف

منذ ساعتين

سانيه لا يزال مرتبطا بالانتقال الى بايرن ميونيخ

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock