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فرنسا: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات

منذ 27 دقيقة

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عمان- ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 6 حالات حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس، كما ارتفع عدد المصابين إلى 377 بعد تسجيل 92 إصابة جديدة، وبات الوباء منتشرا في جميع المناطق الكبرى حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).
وكان أُعلن عن 377 إصابة منذ نهاية كانون الثاني، حيث بات المرض منتشرا في جميع المناطق الكبرى ،مبينة ان عدد الحالات الإضافية المسجّلة بين الأربعاء والخميس هو الأكبر خلال يوم واحد منذ بداية الأزمة .(بترا)

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