فرنسا تجري أول عملية إجلاء لرعاياها من كابل

عمان- أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الاثنين، أن أول عملية إجلاء جوي من أفغانستان، سينظمها الجيش الفرنسي بين العاصمة الأفغانية كابول التي سقطت بأيدي مقاتلي حركة طالبان الأحد، وقاعدته موجودة في الإمارات، مرتقبة بحلول مساء اليوم الاثنين.

وقالت الوزيرة اليوم عبر إذاعة “فرانس انفو”، “إننا نخطط لإجراء أول عملية إجلاء بحلول مساء اليوم الاثنين”، مشيرةً إلى أن هناك عشرات الفرنسيين الذين ينبغي إجلاؤهم وكذلك أشخاص تحت حمايتنا”.–(بترا)