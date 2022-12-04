فرنسا تعبر إلى دور الثمانية على حساب بولندا

الدوحة- بلغ المنتخب الفرنسي دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره البولندي 3 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة المقامة حاليا في قطر.

وسجل أوليفيه جيرو هدف المباراة الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 44، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الفرنسي، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتأهل المنتخب الفرنسي لدور الثمانية، حيث سيواجه الفائز من المواجهة الأخرى بدور الستة عشر، والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الأحد بين إنجلترا والسنغال.

وحفر المهاجم أوليفييه جيرو أسمه بأحرف من نور في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب لديوك بتسجيله هدفا في شباك بولندا .

وعادل جيرو مهاجم ميلان الإيطالي الرقم القياسي للأسطورة تييري هنري بتسجيله الهدف رقم 51 في مسيرته الدولية، بعد أن هز شباك أستراليا مرتين خلال الفوز الساحق لبلاده 4 /1 في مباراته الأولى بمونديال قطر.

ونجح جيرو في هز شباك بولندا، مستغلا تمريرة كيليان مبابي، ليصبح الهداف التاريخي لفرنسا برصيد 52 هدفا. (د ب أ)