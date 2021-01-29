فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية

عمان- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الجمعة إغلاق بلاده لحدودها بدءاً من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “ما لم يكن هناك مسوّغا قاهرا”، كذلك سيمنع سفر الفرنسيين خارج الاتحاد مع استثناءات متعلقة بالعمل والضرورة ستعلن عنها السلطات لاحقا، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

ونقلت قناة فرانس 24 عن كاستيكس قوله في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الإليزيه “سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسوّغا قاهرا، وذلك اعتبارا من الساعة الأحد”.

وأعلن كاستيكس عن رزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف الى كبح انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى أن فرنسا لا زال بإمكانها تفادي الإغلاق الذي ما زال مطروحا بشكل جدي بالنظر الى أرقام الإصابات والحالة الوبائية بشكل عام . (بترا)