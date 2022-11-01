فرنسا تفقد بوجبا في مونديال قطر

باريس – تأكد غياب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا عن منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 للإصابة، بحسب ما أعلنه محاميه للصحف الرياضية الفرنسية. ويفقد منتخب الديوك بذلك أحد نجومه الفائزين بمونديال 2018 بعد نجولو كانتي (تشلسي) الذي سيغيب أيضا عن البطولة بسبب مشاكل بدنية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان من معاناة بوجبا لاعب اليوفي من حمل عضلي في الساق اليمنى، بعد عودته للتدريبات وقطع فترة التعافي قبل ثلاثة مواعيد من نهايتها.

وكان اللاعب يعاني من إصابة في الساق اليمنى حالت دون مشاركته مع فريقهه من بداية الموسم.

ومن المقرر أن يعلن مدرب فرنسا ديديه ديشامب قائمته للمونديال في 9 تشرين الثاني (نوفمبر).-(إفي)