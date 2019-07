فرنسا تقهر عناد “الفراعنة” وتبلغ نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد

مدريد – أضاع المنتخب المصري فرصة ذهبية لبلوغ نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد، الذي تحتضنه إسبانيا، وذلك بعد أن خسر أمام منتخب فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 35-33.

وكان المنتخب المصري هو صاحب المبادرة في بداية اللقاء، حتى أنه صعق الفرنسيين بالتقدم بأربعة أهداف نظيفة، ظل محافظا عليها حتى الـ15 دقيقة الأولى تقريبا، قبل أن تظهر حالة من التراخي استغلها الفرنسيون جيدا، ليقلصوا الفارق لهدف وحيد لتصبح النتيجة حينها 8-7 لصالح مصر.

إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب خلال الجزء المتبقي من النصف الأول، بعد أن تقدمت فرنسا بفارق 3 أهداف، حتى انتهى هذا الشوط بنتيجة 19-16.

واستغل لاعبو فرنسا هذه الدفعة المعنوية بالتقدم ليحافظوا على هذا الفارق الذي امتد في بعض فترات الشوط الثاني لـ 5 أهداف، ليبدو للجميع أن المباراة في طريقها لفارق كبير لصالح الفرنسيين، إلا أن لاعبي مصر تمكنوا في الدقائق الأخيرة من تقليص الفارق بل والتعادل في النتيجة 31-31.

واشتعلت الأمور في الأمتار الأخيرة من اللقاء، ولكن هدوء لاعبي فرنسا في إنهاء الهجمات مكنهم من الحفاظ على تقدمهم في الرمق الأخير، لينتهي اللقاء في النهاية بفارق هدفين 35-33.

Egypt 🇪🇬 defeat France and with that become the first non-European team to top a Junior World Championship preliminary round group since 2009 🔥👏🏼#Spain2019 #handtastic pic.twitter.com/TcZWZRy741

— IHF (@ihf_info) July 22, 2019