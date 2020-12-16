فرنسا تنهي الحجر المنزلي.. ودول أوروبية بانتظار تقرير الخبراء حول لقاح “فايزر”

الغد- بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم اليوم الثلاثاء أكثر من 73.33 مليونا. وبينما أعلنت فرنسا انتهاء فترة الحجر المنزلي في عموم البلاد، ستعلن وكالة الأدوية الأوروبية بعد أسبوع تقرير الخبراء بشأن لقاح”فايزر-بيونتك” (Pfizer-BioNTech) الذي يتضمن الموافقة والسلامة الطبية.

ووفقا لموقع “ورلد ميتر” (Worldometers) المتخصص في رصد إحصاءات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم إلى 73 مليونا و337 ألفا و895 إصابة عند الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة (14:30بتوقيت غرينتش).

في حين بلغت أعداد المتعافين 51 مليونا و481 ألفا و481، وبلغت أعداد الوفيات مليونا و631 ألفا و67 حالة وفاة.

إصابات ولقاح

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالوباء، 16 مليونا و943 ألفا و897 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 308 آلاف و91.

ويوم أمس بدأت الولايات المتحدة بتوزيع لقاح “فايزر-بيونتك” في عموم البلاد، ويفترض أن تكون نحو 3 ملايين جرعة من لقاح تحالف “فايزر-بيونتك” متوفرة بحلول يوم غد الأربعاء مع هدف تطعيم نحو 20 مليون أميركي قبل نهاية السنة، و100 مليون قبل نهاية مارس/آذار المقبل.

وكتب الرئيس ترامب على تويتر “أول لقاح يتم تلقيه.. التهاني للولايات المتحدة.. التهاني للعالم”.

وتعد حملة التطعيم هذه الأوسع في تاريخ الولايات المتحدة، مع وصول جرعات لقاح شركة “فايزر-بيونتك” إلى مختلف الولايات.

وسيكون عمال القطاعات الطبية والأشخاص الأكثر عرضة للفيروس من أول المستفيدين من اللقاحات الجديدة في المرحلة الأولى.

وبالفعل تلقّت ممرضة في نيويورك اليوم الثلاثاء أول لقاح مضاد لـ(كوفيد-19) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

حصيلة وتراجع

في الهند البلد الثاني عالميا في أعداد الإصابات بلغت حصيلة المصابين بالوباء 9 ملايين و912 ألفا و54 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 143 ألفا و802.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الدورة الشتوية للبرلمان هذا العام، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك حتى في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس.

وجرى اليوم الثلاثاء تسجيل أقل من 22 ألف حالة إصابة يومية جديدة، وذلك لأول مرة منذ السابع من تموز/يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

انتهاء الحجر

في هذه الأثناء أنهت في فرنسا اليوم فترة الحجر المنزلي في عموم البلاد، التي استمرت قرابة 3 أشهر ونصف الشهر، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسيكون بمقدور الفرنسيين التنقل في كامل أرجاء البلاد دون ترخيص حتى الثامنة مساء (السابعة مساء بتوقيت غرينتش)، موعد بدء حظر التجول الذي يستمر حتى السادسة من صباح كل يوم.

ومع اقتراب الاحتفالات بأعياد نهاية السنة ولتفادي مخاطر الموجة الثالثة من انتشار الوباء، أوصى المجلس العلمي في فرنسا بالحجر الذاتي خلال أسبوع، في حال كانت تلك الاحتفالات عائلية.

وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة في عدد الإصابات عالميا، بواقع مليونين و397 ألفا و915 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 58 ألفا و282حالة وفاة.

لقاح وموافقة

يأتي ذلك في حين نقلت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر بالمفوضية الأوروبية تأكيدها أن وكالة الأدوية الأوروبية ستمنح الموافقة على استخدم لقاح “فايزر-بيونتك” في الـ23 من الشهر الحالي، وأن ألمانيا قد تشرع في حملة تطعيم به في الـ26 من الشهر نفسه.

من جهته توقع وزير الصحة الألماني ينس شبان أن يكتمل منح اللقاح لنحو 60% من المواطنين الألمان بحلول نهاية الصيف المقبل.

وأضاف شبان أن بلاده تسعى لأن يكون هناك تصريح لاستخدام اللقاح قبل أعياد الميلاد، لكن القرار لا بد من أن يصدر في النهاية من الوكالة الأوروبية للأدوية، حسب تعبيره.

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد وصفت اتباع سلوك غير حذر في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بأنه مدمر للمجتمع، وذلك في ظل تفشي الفيروس حاليا.

وأعربت ميركل عن أسفها لانخفاض الاستعداد لقيود التباعد الاجتماعي مقارنة بالإغلاق الأول في ألمانيا في ربيع العام الحالي، وحذّرت من أن 400 شخص على الأقل يتوفون إثر الإصابة بكورونا يوميا.

فحوص وإلغاء

وللسيطرة على تفشي الوباء أعلنت الحكومة البريطانية أن المدارس الثانوية والكليات في إنجلترا سوف تخضع لفحوص الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بشكل أسبوعي اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأعلن وزير التعليم جافين وليامسن، اليوم الثلاثاء، أن الطلاب والموظفين سوف يخضعون للفحص اليومي مدة 7 أيام إذا تم تحديد أنهم من المخالطين عن قرب لشخص ثبتت إصابته بالفيروس.

ويأتي هذا الإعلان بعد تنفيذ خطة تجريبية في مدارس معينة في وقت سابق من فصل الخريف.

وفي سياق متصل بتداعيات الفيروس ألغى رئيس الحكومة التونسية -هشام المشيشي- زيارته إلى إيطاليا، المقررة اليوم الثلاثاء، إثر ثبوت إصابة وزير المالية علي الكعلي، في حين كانت الفحوص سلبية لبقية الفريق الحكومي.

ومن المنتظر أن يعود رئيس الحكومة خلال الساعات المقبلة إلى تونس بعد أن أنهى زيارته إلى فرنسا، التي بدأت السبت الماضي.

وأعلنت تونس، الثلاثاء، تسجيل 21 وفاة و397 إصابة جراء كورونا، وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في تونس ارتفع إلى 111 ألفا و758، منها 3.915 وفاة، و85 ألفا و882 حالة تعاف.

المشيشي ألغى زيارته إلى إيطاليا بسبب إصابة وزير المالية بفيروس كورونا (الجزيرة)

مرحلة ثالثة

وفي سياق متعلق بإنتاج اللقاحات أعلنت شركة “كورفاك” الألمانية بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الضرورية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بمشاركة أكثر من 35 ألف متطوع.

وقال متحدث باسم الشركة إنها تتوقع ظهور النتائج الأولى لتلك الاختبارات في نهاية شهر مارس/آذار من العام المقبل.

ووصف رئيس الشركة فرانتس فيرنر هاس دخول اللقاح المرحلة الثالثة بأنه “نقلة نوعية في تطوير اللقاح” الذي يعتمد على مادة فعالة يطلق عليها “إم آر إن إيه” (mRNA). (الجزيرة)