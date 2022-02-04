فرنسا ستساعد الإمارات لضمان أمن مجالها الجوي

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، إن باريس ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسية على ضمان أمن مجالها الجوي في مواجهة هجمات الحوثيين.

وقالت في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “توتير”، إن الإمارات “تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في كانون الثاني. ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق، قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، ولا سيما لحماية مجالها الجوي من أي اقتحام”.

وتعرّضت الإمارات الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنها الحوثيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.