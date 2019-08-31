آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

فرنسا.. قتيل وجرحى بحادث طعن قرب مدينة ليون

منذ 25 دقيقة
قتيل وجرحى بحادث طعن قرب مدينة ليون -من المصدر

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ليون- قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 8 آخرين، السبت، في حادث طعن بمنطقة قريبة من مدينة ليون، شرقي فرنسا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت مقاطعة رون الفرنسية إن شخصا قتل فيما جرح آخرون في هجوم بسكين.
وتابعت: “تم القبض على أحد المهاجمين، فيما يجري البحث عن آخر، بعدما تمكن من الهروب”، وكشفت لقطات فيديو لحظة القبض على المتهم الأول.
وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع في موقف سيارات تابع لمحطة مترو “لوران بونيفاي” بمدينة فيلوربان.

مقالات ذات صلة

أردوغان: سننفذ خطتنا الخاصة في سورية إن لم نسيطر على المنطقة الآمنة

منذ 49 دقيقة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه جنوب غزة

منذ 3 ساعات

“الغد” تنشر الجداول المفصلة لنتائج “تكميلية” التوجيهي

منذ 4 ساعات

الحكومة تخفض أسعار المحروقات (تفاصيل)

منذ 5 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock