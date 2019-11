فرنسا وإنجلترا للحسم والبرتغال لتعزيز حظوظها – فيديو

باريس – يسعى منتخبا فرنسا وانجلترا إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، عندما يستضيفان مولدافيا ومونتينيغرو تواليا، بينما يأمل حامل اللقب البرتغال في تعزيز حظوظه عندما يستقبل بدوره ليتوانيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الخميس.

Cristiano Ronaldo is back in training for Portugal! 😱pic.twitter.com/HRHpA0lJza

— Cristiano Ronaldo (@TheRonaldoTeam) November 12, 2019