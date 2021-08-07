فريال تمنح مصر أول ذهبية في وزن فوق 61 كغم في الكراتيه

مدن- حصلت مصر على أول ميدالية ذهبية لها في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو حاليا، وذلك من خلال اللاعبه فريال أشرف في منافسات الكراتيه لوزن فوق 61 كغم بعد فوزها في النهائي على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا.

ونجحت فريال أشرف في التأهل إلى الدور النهائي بعد فوزها في الدور نصف النهائي على الكازاخية صوفيا برولتسيفا وذلك في منافسات وزن فوق 61 كيلوغراما،

وكانت قد تأهلت للدور نصف النهائي بعد فوزها على منافستها الإيرانية حميدة عباس علي.

وهذه هي الميدالية السادسة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد فوز المصري أحمد أسامة الجندي، بالميدالية الفضية في بطولة الألعاب الأولمبية في طوكيو. -(وكالات)