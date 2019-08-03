عمان – الغد – إشتدت المنافسة بين السائقين لنيل ألقاب سباق الكارتينغ – الجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ، الذي أقيم اليوم السبت في حلبة جوردن سبيد سنتر- طريق المطار.

وأشرف على السباق رئيس لجنة الحكام زيد بلقز وعضوا اللجنة زيد وليد أبو زيد وباسم ترزي وأدار السباق طارق سختيان.

وفاز المتسابقون عبد الرحمن فريج (فئة السينيور) وأركان مقالدة (فئة الميني) وعبد الله الدسوقي في فئة الجونيور.

منافسات قوية لنيل ألقاب الفئات.

السباق شهد متابعة عدد من عشاق سباقات الكارتينغ وأهالي المتسابقين، وتعد سباقات الكارتينغ المدرسة الحقيقية لرياضة لأبطال رياضة السيارات، والتي تصدر متسابقين لكافة السباقات.

وتكون السباق لفئة مايكرو – ماكس والميني ماكس من عملية الإحماء والتصفيات وجولة (بريفاينل للسباق1) وضمت 12 لفة ومن ثم جولة (فاينل للسباق 2) وضمت 15لفة .

وتكون السباق لفئة الجونيور والسينيور – ماكس من عملية الإحماء والتصفيات وجولة (بريفاينل للسباق 1) وضمت 15 لفة ، ومن ثم جولة (فاينل) وضمت20 لفة .

والمنافسة في سباق الكارتينغ الرابع كانت شديدة وسط أداء تشويقي للمتسابقين لتعزيز مراكزهم في السباق وكانت المنافسة الأقوى في فئات السباق (الميني والجونيور والسينيور – ماكس) من خلال عروض مميزة كان أبطالها السائقون من خلال أدائهم وسياراتهم المجهزة بشكل قوي في حلبة السباق، وكانت المنافسة على أشدها في فئة السينيور بين المتسابقين عبد الرحمن فريج وأميرهشام النجار وهشام أمير النجار واحرز المركز الأول عبد الرحمن فريج في هذه الفئة، ودارت منافسة قوية بين المتسابقين في فئة الميني- ماكس، بين أركان مقالدة وسند الحموي وأحرز المركز الأول أركان مقالدة واحرز المركز الأول في فئة الجونيور عبد الله الدسوقي .

الفائزون في السباق

– فئة السينيور- ماكس:

المركز الأول: عبد الرحمن فريج .

المركز الثاني: أمير هشام النجار.

المركز الثالث: هشام أمير النجار.

المركز الرابع: يزن جمعة.

– فئة الميني – ماكس:

المركز الأول: أركان مقالدة.

المركز الثاني: سند الحموي.

– فئة الجونيور :

المركز الأول: عبد الله الدسوقي.

المركز الثاني: زيد الحاج حامد.