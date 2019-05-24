فريحات: الأردن كامل السيادة وسيد قراره وقواتنا المسلحة يقظة وحدودنا آمنة

عمان- الغد- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، أنّ المملكة كاملة السيادة وسيدة قرارها وصاحبة الحضارة والتاريخ والتضحيات في سبيل الأمة.

جاء ذلك في تبيانه لموقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الثابت من “صفقة القرن” وما يشاع حولها من تحليلات وتأويلات.

وشدد خلال مأدبة إفطار لعدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من الضباط وضباط الصف في محافظات الجنوب في جامعة مؤتة الجناح العسكري، أمس الخميس، على حق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسعي جلالة الملك في جميع اللقاءات والمناسبات والمحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الرأي العام لهذه الغاية.

وأشار إلى أنّ جهود جلالته تحظى بتأييد إقليمي ودولي لهذه المواقف الصلبة بالإضافة إلى الموقف الشعبي الداعم والموحد لهذه القضية، مشدداً على أننا سندافع عن سيادتنا وإرثنا التاريخي بكل ما اوتينا من قوة وعزم.

إلى ذلك أكد فريحات “يقظة قواتنا المسلحة وجاهزيتها الكاملة في التعامل مع التحديات التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية، وأن الحدود آمنة بحمد الله، وذلك بفضل توجيهات ودعم جلالة القائد الأعلى”.

وبين أن “القوات المسلحة تحرص على تقديم أفضل الرعاية والاهتمام لمنتسبيها، وأن جلالته دائم الحديث عن المتقاعدين العسكريين، وسيتم تحسين أوضاعهم دائماً وباستمرار”.

وذكر أنّ “الصناديق والجمعيات التي أنشأتها القوات المسلحة لدعم العسكريين وأسرهم خصوصاً من يتعرضون لأية حوادث أو أمراض، وأن ما يقدمه صندوق الشهداء غير مسبوق لذوي الشهداء والدعم للوحدات الأمامية والرفاهية التي تقدم لهم من أجل أن تبقى معنويات الجنود في أعلى درجاتها، مؤكداً أن القيادة العامة توفر أي شيء يخدم الجنود في مواقعهم”.