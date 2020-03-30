فريز يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في تقديم الخدمات المصرفية و”الصرافة”

عمان -الغد-أكد محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز أن عملية فتح فروع البنوك ومحلات الصرافة أمس جاءت وفقا لما كان مخططا له لتلبية احتياجات المواطنين والشركات بالتنسيق مع ادارة مركز الازمات والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتي قامت بدور مميز كعادتها.

وأضاف لـ “الغد” ” ان تواجد الأجهزة الامنية يعطي طمأنينية للمواطنين، واسهم بشكل فعال في تقديم الخدمات والحفاظ على مسافات آمنة بين المواطنين”.

وقال فريز ان عملية تقديم الخدمات المصرفية والصرافة مستمرة مع ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين في البنوك.

كما اشاد محافظ البنك المركزي بالدور الذي تقوم به ادارات البنوك والتزامها بتعليمات البنك المركزي والتي في جوهرها تصب في المحافظة على سلامة العاملين في البنوك والمواطنين.

واشاد المحافظ بالتزام الصرافيين بتقديم الخدمات للمواطنين وفق التعليمات الصادرة ، وتمكين المواطنين من ارسال الحوالات لابنائهم في الخارج وتسليم المواطنين حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ، مشيرا الى أن تقديم تلك الخدمات سيكون يوميا من الساعة (10 الى 3) لمحلات الصرافة يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت.

كما قرر البنك المركزي الأردني السماح لشركات الصرافة المرخصة واعتبارا من يوم أمس بتقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة وفق شروط وآليات حددها البنك.

ويأتي قرار المركزي، في إطار السعي المستمر للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد على المواطنين والمقيمين في المملكة، وحرصاً على استدامة توافر خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة للعملاء الراغبين وبما ينسجم مع الإجراءات الاحترازية التي تم تبنيها بهدف احتواء والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.