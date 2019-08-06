فريز: 14 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي لدى “المركزي”

طارق الدعجة

عمان- قال محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، إن حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وصل إلى 14 مليار دولار، وهو يغطي مستوردات المملكة لأكثر من 8 أشهر.

وأكد فريز أن الجهاز المصرفي متين وسليم ويتمتع بالقدرة والجاهزية العالية لتوفير التمويل اللازم لنشاطات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال أولى جلسات المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين بالخارج بعنوان “الواقع الاستثماري في المملكة والحوافز الممنوحة للمستثمرين الأردنيين وبرامج التحفيز الاقتصادي”.

وقال “إن نظام سعر الصرف الثابت الذي يتبناه البنك المركزي بنجاح منذ العام 1995 يمثل الركيزة الأساسية للسياسة النقدية، وإحدى أبرز دعائم الاستقرار النقدي والمالي والثقة بالاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن البنك المركزي يلتزم بالحفاظ على سعر الصرف الحالي، وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الموجودات المحررة بالعملات الأخرى.

وبين فريز أن أهم ركيزة أساسية لجذب الاستثمار تتمثل بالاستقرار والثقة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى توفير البنك المركزي نوافذ تمويلية بقيمة 1.2 مليار دينار للمستثمرين للحصول على التمويل في العديد من القطاعات أهمها الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل والتعليم.

وتوقع فريز أن يحقق الاقتصاد الوطني، العام الحالي، معدلات نمو أكثر من المتوقع أن تصل الى 2.5 % في ظل تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية.

ومن جانب آخر، قالت وزيرة السياحة والآثار، مجد شويكة “إن قطاع السياحة يواجه ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في تعدد المرجعيات وتداخل المهام وغياب خطوط طيران مباشرة، خصوصا بين الأردن والصين، إضافة الى البنية التحتية والخدمات التي بحاجة الى استثمارات غير تقليدية”.

وأوضحت شويكة أن قطاع السياحة يحتاج الى 5 آلاف فرصة عمل سنويا، الأمر الذي يتطلب التركيز على التدريب والتأهيل للقدرة على تلبية احتياجات هذا القطاع وتوفير فرص عمل للأردنيين.

واعتبرت شويكة أن القطاع السياحي بمثابة نفط الأردن ومتحف مفتوح، الأمر الذي يتطلب استثمار هذه الميزة حتى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن مؤشرات السياحة تشهد تحسنا مستمرا في أرقامها.

وبينت أن الارتفاعات في قطاع السياحة خلال الفترة الماضية تعود الى حزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تتمثل في طيران منخفض التكاليف وتخفيض تعرفة الكهرباء على القطاع الفندقي وإعفاء السياح من رسوم التأشيرة.

ومن جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور خالد الوزني، أن هيئة الاستثمار ستكون الجهة الرسمية بالمملكة للمستثمرين كافة مع الجهات الحكومية، مؤكداً “سنعمل في المرحلة المقبلة على تذليل التحديات كافة أمام المستثمرين، وذلك بهدف تطوير البيئة الاستثمارية ولتكون المملكة مقصداً استثمارياً للمستثمرين كافة”.

وقال الوزني “إن هيئة الاستثمار ستعمل على زيادة التشاركية مع القطاع الخاص الأردني بهدف إيجاد حلول للتحديات الاستثمارية التي تواجههم في الاستثمار بالمملكة”.

وأضاف “أننا سنطلع على تجربة المستثمر الأردني في الخارج والتي حفزته للاستثمار خارج الأردن، إضافة إلى دراسة الممارسات المثلى في العالم، وذلك بهدف الاستفادة من تجارب الآخرين، وتحسين واقع البيئة الاستثمارية في الأردن”.

كما أكد أن هيئة الاستثمار ستقوم، خلال الفترة المقبلة، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.

وبينت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، أن الصندوق، ضمن خططه المستقبلية، سيركز على الاستثمار بالعديد من القطاعات من أهمها التعليم والصحة وسكك الحديد والبنى التحتية.

وأكدت السقاف استعداد الصندوق للتعامل مع أي شريك أو مستثمر لديه الخبرة في هذه المجالات المنوي الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة، مبينة أن الصندوق أكبر محفظة استثمارية تقاعدية بالمملكة؛ حيث وصل حجمها الى 10.7 مليارات دينار.

وأوضحت أن ثلثي المحفظة الاستثمارية سندات حكومية وودائع بنكية، والثلث الباقي مستثمر في أدوات استثمارية ناجحة؛ حيث يملك الصندوق 11.6 % من الأسهم في سوق عمان المالي؛ أي ما يعادل ملياري دينار.