فريق أردني يحصل على ذهبية في البطولة العالمية الافتراضية للروبوت

عمان – الغد – حصل فريق طالبات روبوتنا الأردني الفريق العربي الوحيد المشارك في البطولة العالمية الافتراضية للروبوت على المركز الأول على العالم في جائزة أفضل فيديو في البطولة حول محاور المسابقة لهذا العام.

واشترك في المسابقة أكثر من ٥٠٠ طالب من ٢٠ دولة حول العالم، ومثل الدول العربية فريق واحد من الأردن، يتكون من طالبات في منطقة عمان الشرقية، عبر شركة روبوتنا الأجتماعية و يقع مقرها في حي الطفايلة، و يشرف عليها المهندسون جاسر الحراسيس وثائر اللداوي.

وتقام البطولة بعد إلغاء معظم البطولات العالمية للروبوت هذا العام بسبب الظروف التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا والقيود التي تفرضها الدول على التجمعات الكبيرة، بحيث ستقام هذه البطولة أون لاين بما فيها تشغيل الروبوت والحفل الختامي بحضور خبراء و مختصين عالمين في ذات المجال.

وتقسم المسابقة لثلاثة محاور رئيسية و هي البحث العلمي و القييم الأساسية و تصميم الروبوت و كان الموضوع العام للمسابقة هذا العام حول المشاكل التي تواجه المدن المحلية و العالمية.

وتميز فريق “طالبات روبوتنا: هذا العام في مجال البحث العلمي حيث عملن على بناء روبوت يضاف لأعمدة الكهرباء في الشوارع الأردنية بحيث يصبح كل عامود انارة وحدة تنقية للهواء قادرة على تنقية الهواء بقدرة تفوق ٢٠ شجرة معمرة بتكلفة زهيدة و باستخدام مواد طبيعية حيث عملت الطالبات على المشروع لعدة أشهر و لاقت دعما وملاحظات قيمة من مجموعة كبيرة من المختصين في المجال في الأردن.

وتقام هذا البطولة بتنظيم من مؤسسة share and learn ومقرها ولاية فلورديا الأمريكية، بمساعدة ٦٠ خبيرا و محكماً معتمداً في مجال الروبوت و الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وهذه المؤسسة مختصة في مجال الروبوت ومسابقات الروبوت العالمية، بحيث تحاول بناء مجتمع متعاون و مترابط في مجال الروبوت على مستوى العالم.