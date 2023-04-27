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فريق الأمم المتحدة يعبر عن تقديره للجهود الأردنية لإجلاء موظفيه من السودان

9:49 م2023-04-27

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عبر فريق الأمم المتحدة في الأردن عن تقديره للجهود الأردنية في عملية إجلاء العديد من موظفي الأمم المتحدة من السودان.
وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “فريق الأمم المتحدة في ‎الأردن يتقدم بالشكر للحكومة الأردنية على الجهود غير العادية التي بذلتها في نقل العشرات من موظفي الأمم المتحدة في ‎السودان الذين وصلوا إلى ‎عمان فجر اليوم على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي”.
وأضاف: “شكراً للأردن على تقديم المساعدة في هذا الوقت الحرج”. -(بترا)

9:49 م2023-04-27
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