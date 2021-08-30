فريق الأمن العام لألعاب القوى يحصدون المراكز الاولى في بطولة المملكة المفتوحة

عمّان – الغد – حصد نشامى فريق الأمن العام لألعاب القوى ، المراكز الاولى في بطولة المملكة المفتوحة ، والتى أختتمت منافساتها مساء اليوم على مضمار استاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب .

حيث حقق لاعبو فريق الأمن العام (16) ميدالية ملونة (4 ذهبيات ، 7 فضيات ، 5 برونزيات) ، وسط منافسة قوية من قبل جميع المشاركين في كافة الفعاليات .

وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو التالي :

١- ذهبية سباق (10)كم رجال عن طريق اللاعب محمد الدردور

٢- ذهبية سباق (10)كم سيدات عن طريق اللاعبة ناهدة البوات

٣- ذهبية سباق (800)متر سيدات عن طريق اللاعبة أسراء الجبارات

٤- ذهبية سباق (3000)متر موانع عن طريق اللاعب حمزة العشوش

٥- فضية سباق (10)كم عن طريق اللاعب خالد علي

٦- فضية سباق (800)متر عن طريق اللاعب احمد بسام

٧- فضية سباق (400)متر عن طريق اللاعب عثمان محمد

٨- فضية فعالية دفع القلة عن طريق اللاعب احمد منير

٩- فضية سباق (10)كم عن طريق اللاعبة ياسمين اسماعيل

١٠- فضية سباق (5)كم عن طريق اللاعبة صبرية المرادات

١١- فضية سباق (1500)متر عن طريق اللاعبة اسراء الجبارات

١٢- برونزية سباق (21)كم عن طريق اللاعب حمزة برهومة

١٣- برونزية سباق (200)متر عن طريق اللاعب عثمان محمد

١٤- برونزية سباق (5)كم عن طريق اللاعب سعد سلامة

١٥- برونزية سباق (400)متر عن طريق اللاعب صهيب عمار

١٦- برونزية فعالية رمى القرص عن طريق اللاعب احمد منير

ومن الجدير بالذكر ان فريق الأمن العام لألعاب القوى يشرف عليه المدير الفني الرائد عيسي العدوان ، والمدربين النقيب هايل الرواحنة والملازم اول خالد العبادي .