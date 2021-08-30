فريق الأمن العام لألعاب القوى يحصدون المراكز الاولى في بطولة المملكة المفتوحة

عمّان – الغد – حصد نشامى فريق الأمن العام لألعاب القوى ، المراكز الاولى في بطولة المملكة المفتوحة ، والتى أختتمت منافساتها مساء اليوم على مضمار استاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب .
حيث حقق لاعبو فريق الأمن العام (16) ميدالية ملونة (4 ذهبيات ، 7 فضيات ، 5 برونزيات) ، وسط منافسة قوية من قبل جميع المشاركين في كافة الفعاليات .
وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو التالي :
١- ذهبية سباق (10)كم رجال عن طريق اللاعب محمد الدردور
٢- ذهبية سباق (10)كم سيدات عن طريق اللاعبة ناهدة البوات
٣- ذهبية سباق (800)متر سيدات عن طريق اللاعبة أسراء الجبارات
٤- ذهبية سباق (3000)متر موانع عن طريق اللاعب حمزة العشوش
٥- فضية سباق (10)كم عن طريق اللاعب خالد علي
٦- فضية سباق (800)متر عن طريق اللاعب احمد بسام
٧- فضية سباق (400)متر عن طريق اللاعب عثمان محمد
٨- فضية فعالية دفع القلة عن طريق اللاعب احمد منير
٩- فضية سباق (10)كم عن طريق اللاعبة ياسمين اسماعيل
١٠- فضية سباق (5)كم عن طريق اللاعبة صبرية المرادات
١١- فضية سباق (1500)متر عن طريق اللاعبة اسراء الجبارات
١٢- برونزية سباق (21)كم عن طريق اللاعب حمزة برهومة
١٣- برونزية سباق (200)متر عن طريق اللاعب عثمان محمد
١٤- برونزية سباق (5)كم عن طريق اللاعب سعد سلامة
١٥- برونزية سباق (400)متر عن طريق اللاعب صهيب عمار
١٦- برونزية فعالية رمى القرص عن طريق اللاعب احمد منير
ومن الجدير بالذكر ان فريق الأمن العام لألعاب القوى يشرف عليه المدير الفني الرائد عيسي العدوان ، والمدربين النقيب هايل الرواحنة والملازم اول خالد العبادي .