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فريق الحقوق في “البترا” يتأهل لمسابقة المحاكمة الصورية

منذ ساعة واحدة
فريق الحقوق في "البترا" يتأهل لمسابقة المحاكمة الصورية

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عمان- تأهل فريق كلية الحقوق في جامعة البترا للمشاركة في مسابقة المحاكمة الصورية العربية التي ستعقد في شهر نيسان (ابريل) من هذا العام في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. وتأهل فريق جامعة البترا برفقة فريق جامعة اليرموك ضمن منافسة جمعت أربعة فرق من جامعات أردنية هي اليرموك والأردنية والعلوم الإسلامية والبترا.
وخاضت الفرق المشاركة ثلاث جولات لتحديد الفريقين اللذين سيمثلان المملكة الأردنية الهاشمية في المسابقة العربية. شارك في تحكيم المنافسة على المستوى الوطني اثنا عشر أستاذا من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة عمان العربية وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة الشرق الأوسط وجامعة البترا وجامعة العلوم الإسلامية.
وأشرف على تدريب فريق كلية الحقوق في جامعة البترا كل من الدكتور عمر أعمر والدكتور كمال العواملة، وأشرف على التحكيم الدكتورة هالة الشعيبي من كلية الحقوق في جامعة بيرزيت ممثلا عن الهيئة الإدارية والتنفيذية للمسابقة العربية والمتمثل بكلية القانون الكويتية العالمية.

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