فريق الرمثا يعزز صفوفه بمحترفين لبناني وسنغالي

عمان – عززت إدارة نادي الرمثا صفوف فريق كرة القدم بمحترفين لبناني وسنغالي، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الحالي 2020.

وأعلن الرمثا رسميا، اليوم الأربعاء، توقيع المحترف اللبناني ماجد عثمان والسنغالي كوليبالي باكاري على كشوفات فريق الكرة بناء على تنسيب الجهاز الفني بقيادة المدرب عيسى الترك.

وأشار الناطق الإعلامي لنادي الرمثا، محمد أبو عاقولة، في تصريح لـ”بترا” أن المحترفين تم اعتمادهما رسميا اليوم بعد فترة إختبار خضعا لها بإشراف الترك.

ولفت أبو عاقولة أن المحترف اللبناني وقع على عقد يمتد لموسم ونصف، فيما وقع السنغالي على عقد يمتد لموسم واحد فقط.

وجدد الناطق الإعلامي سعي الإدارة لتوفير كافة متطلبات الفريق، بحثا عن إعادة الفريق إلى منصات التتويج في الموسم الكروي الحالي، مؤكدا أن الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به النادي، يعطي دافعا قويا للاعبين لمواصلة البحث عن الإنجازات في الموسم الكروي الحالي.

ويستعد الرمثا لدخول منافسات دوري المحترفين التي تنطلق اعتبارا من يوم 5 الشهر المقبل.