شركات وأعمال

فريق “الزيتونة” بالمرتبة الثانية في بطولة المناظرات الوطنية

منذ ساعة واحدة
جامعة الزيتونة

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عمان – حل فريق نادي السلم المجتمعي في جامعة الزيتونة الأردنية في المرتبة الثانية مسابقة بطولة المناظرات الوطنية للجامعات الأردنية لعام 2020، التي نظمتها الشبكة القانونية للنساء العربيات، وبالتعاون مع السفارة الأميركية في عمان.
وحاز فريق السلم المجتمعي التابع لعمادة شؤون الطلبة على هذه المرتبة بفارق ربع نقطة عن فريق جامعة آل البيت وفق نتائج تصويت لجنة التحكيم، وأشرف على تدريبه ومتابعته الدكتورة سارة العراسي والدكتور علي جبرا من كلية الحقوق.
وتهدف النوادي الطلابية التي تشرف عليها عمادة شؤون الطلبة إلى الإسهام الفاعل في صقل شخصية الطالب المعرفية والسلوكية، لخدمة مجتمعه والارتقاء به.

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