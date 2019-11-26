فريق “الزيتونة” يحقق نتائج مبهرة في بطولة الباقورة والغمر

عمان- كرم عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور علي الداود الطلبة المشاركين في بطولة الباقورة والغمر للشطرنج وقد حقق فريق جامعة الزيتونة الأردنية نتائج مبهرة في البطولة التي نظمتها وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة عمان العربية (المستضيفة للبطولة)، وبمشاركة (14) جامعة أردنية.

حيث شهدت منافسات هذه البطولة مستويات عالية استطاع من خلالها فريق الزيتونة الأردنية تحقيق انتصارات مميزة ومتتالية على جامعة مؤته وجامعة اربد الأهلية والجامعة المستضيفة بنتيجة (3-صفر) ثم تلتها خســارة أمام جامعة فيلادلفيا بنتيجة (1-2) وتم تعويض هذه الخسارة بفوز مستحق على جامعة اليرموك بنتيجة (3-صفر) وبعدها خسارة أمام جامعة البلقاء التطبيقية حاملة اللقب بنتيجة واحد مقابل اثنين.

وفي المجموع العام حصلت جامعة البلقاء التطبيقية على المركز الأول وجامعة الزيتونة الأردنية على المركز الثاني وجامعة مؤته على المركز الثالث.

وقد مثل فريق جامعة الزيتونة الأردنية الطلاب: محمد هاني السفرتي، تخصص صيدلة / أسامة وليد أبو حميدان، تخصص محاسبة بالإنجليزي، وعبدالحي خالد دعنا، تخصص صيدلة/ عبدالرزاق القصراوي، تخصص ذكاء اصطناعي.

وفي النهاية البطولة توج رئيس جامعة عمان العربية ومندوب وزارة الشباب فريق جامعة الزيتونة الأردنية بكأس المركز الثاني والميداليات.