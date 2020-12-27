فريق الشارقة يتصدر ترتيب بطولة الأردن الدولية للكاتا والنيبوكان وصيفا

عمان – الغد – تصدر نادي الشارقة ترتيب الفرق المشاركة في بطولة الأردن الدولية للكاتا والتي اقيمت عبر الاتصال المرئي، حيث حصل نادي الشارقة على 15 ميدالية ملونة، وحل نادي مركز النيبوكان الأردني وصيفا برصيد 4 ذهبيات وفضية، وحل مركز الفهد الأسود بالمركز الثالث، في البطولات شارك فيها 13 فريقا يمثلون 23 مركزا من 11 دولة هي: الأردن، تونس، قطر، العراق، مصر، العراق، الإمارات، فلسطين، لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، ترينداد وتوباغو .

فيما يلي نتائج البطولة :

الذكور

– فئة 6-7 سنوات، الاول عبدالغني ميثم (مركز الجامعة –الأردن)، الثاني مالك محمود(الشارقة)، الثالث يوسف الشولي(الدولي- قطر)، الثالث مكرر رامي النجار (مركز فادي النجار –الأردن).

– فئة 8-9 صنوات، الأول اياد عبد الحميد (الشارقة)، الثاني ايهم عفانة (المحارب – الأردن)، الثالث سيف معتوق (الفهد الاسود- الأردن)، الثالث مكرر كريم البدراوي (شرم الشيخ).

– فئة 10-11 سنة، الاول سند العوايشة (الفهد الاسود – الأردن)، الثاني نواف الوداني (الوحدة السعودي)، الثالث محمد محمود (الشارقة)، الثالث مكرر محمد النجار (مركز فادي النجار).

– فئة من 12-13 سنة، الأول كريم ابو الهيجاء (النيبوكان- الأردن)، الثاني عبدالرحمن الكسواني (النموذجية السعودي)، الثالث ايوان عبدالحميد (الشارقة)، الثالث مكرر علاء محمد (الفهد الاسود).

– فئة من 14-15 سنة، الاول فارس العوايشة (المحارب)، الثاني قصي نبيل (الفهد الاسود)، الثالث علي سمير(امريكا)، الثالث مكرر محمد ماجد (الدولي القطري).

-فئة من 16-17 سنة، الاول حاتم الشمايلة (الصدارة الردني)، الثاني بدر رستم (الشارقة).

– فئة فوق 18 سنة، الاول محمد الغامدي (الجبيل السعودي)، الثاني علاء المومني (الامن العام)، الثالث صلاح فتيان (الامن العام)، الثالث انس فلفل (الامن العام).

– فوق 35 سنة، الاول محمد عليان (الاتحاد الاردني)، الثاني فادي النجار (مركز فادي النجار الأردني)، الثالث حاتم غسان (مخالب النمر الأردني)، الثالث علاء الخولي (النموذجية السعودي).

فوق 45 سنة، الاول محمد فتيان (الاتحاد الاردني)، الثاني صلاح الناصر (الشارقة).

الإناث

– فئة من 6-7 سنوات : الاول رنا رمضان (الدولي القطري)، الثاني جوري حجازي (الدولي القطري)، الثالث رامي وطن (الرياضات اليابانية الأردني).

– فئة 8-9 سنوات : الاول ميار بركات (الجامعة)، الثاني ميار العيسى (الجامعة)، الثالث ليمار بركات (الجامعة).

– فئة من 10-11 سنة: الاول ليمار طوروسيان (النيبوكان)، الثاني جنى صلاح الدين (الشارقة)، الثالث تالا ناصر (الذهبي الأردني)، الثالث جنى مطر (الشارقة).

– فئة من 12-13 سنة : الاول نتالي طوروسيان (النيبوكان)، الثاني ياسمين بدوية (الذهبي)، الثالث جنى انس (الشارقة)، الثالث مكرر رنيم الشوارب (الفهد الاسود).

– فئة من 14-15 سنة : الاول مايا طوروسيان (النيبوكان)، الثاني نور ناصر (الذهبي)، الثالث لين العبادي (المحارب)، الثالث جيلين كرم (سوان اللبناني).

– فئة من 16—17 سنة : الاول وعد جادالله (مركز فادي النجار)، الثاني آية صلاح الدين (الشارقة)، الثالث ملاك عبدالرؤوف (الشارقة).

فوق 18 سنة : الاول منى الخرفي (الوكرة القطري)، الثاني سايلفي فيفيان (الشارقة)، الثالث ليلى الفضي (مركز الملك سلمان السعودي)،

الثالث مكرر ريم اليماني الوكرة القطر).

– فوق 42 سنة : الاول منى الضمور (مركز فادي النجار الاردني).

الكاتا الجماعي

– فئة من 12-13 سنة جماعي ذكور : الاول نادي الشارقة، الثاني التربية النموذجية السعودي.

– فئة من 14-15 سنة جماعي ذكور : الاول الفهد الاسود

– فئة الرجال كاتا جماعي : الاول الامن العام

– فئة من 8-9 سنوات بنات : الاول مركز الذهبي الأردني.

– فئة من 12-13 سنة جماعي بنات : الاول نادي الشارقة، الثاني مركز الذهبي الأردني.

– فئة من 14-15 سنة جماعي بنات : الاول نادي الشارقة، الثاني مركز النيبوكان الأردني.