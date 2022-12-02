فريق الفرسان يظفر بلقب دوري الناشئين 

عمان – الغد- حسم فريق فرسان الأردن التتويج بلقب دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة بعد فوزه على نظيره الاتحاد اليوم بنتيجة 2-0، مع اختتام الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة.

وتوّج مدير دائرة المسابقات في الاتحاد عوض شعيبات، فريق فرسان الأردن بكأس البطولة وميداليات المركز الأول.

في المقابل، حقق الفيصلي فوزا على نظيره الوحدات بهدف نظيف، فيما تعادل الحسين مع الجزيرة 2-2.

ومع اختتام منافسات البطولة، استقر فرسان الأردن بصدارة ترتيب الفرق برصيد 20 نقطة، متفوقا عن الفيصلي الذي تساوى معه بذات الرصيد، بفارق المواجهات المباشرة، فيما حل الحسين ثالثا بـ 15، الوحدات 14، الاتحاد 9، الجزيرة 2.

وأقيمت منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 15، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاباً وإياباً”.

يذكر أن فرق كفرسوم، الرمثا، شباب الأردن، عمان FC، أكاديمية رؤى المستقبل، والعربي، تأهلها إلى دوري النخبة للموسم المقبل بعد حصولهم على المراكز الـ 6 الأولى، لبطولة ت 15 لأندية الدرجات.